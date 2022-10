Eurodiputada se corta el cabello en solidaridad por manifestaciones de mujeres en Irán

Las protestas desatadas en Irán tras la muerte de una mujer bajo custodia policial han sacudido al mundo.

En particular, han impactado los videos de mujeres iraníes que, en sus casas o en manifestaciones, se han cortado el cabello en señal de protesta, de luto por la muerte de Masha Amini, una joven de 22 años detenida por la policía de la moral por llevar mal puesto el velo y quien murió estando arrestada.

La policía afirmó que falleció por una precondición médica, pero la familia afirma que fue agredida y eso le habría causado la muerte.

El hecho ha desatado las peores protestas registradas en Irán desde 2019, y han sido fuertemente reprimidas.

Al menos 92 personas han muerto desde el 16 de septiembre, según la oenegé Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega. Por su parte las autoridades iraníes difundieron un balance de 600 muertos, incluyendo a 12 agentes de seguridad.

La comunidad internacional ha condenado la represión de las protestas. Sin embargo, este martes, el tema llegó al Parlamento Europeo, con una inédita muestra de solidaridad.

La eurodiputada sueca Abir Al-Sahlani, de ascendencia iraquí, estaba hablando en la Eurocámara y de repente, al grito de “mujeres, vida y libertad”, sacó unas tijeras y se cortó el cabello, que luego levantó, en señal de protesta y en recuerdo de las mujeres iraníes que se manifiestan en las calles exigiendo libertad.

“Los pueblos y los ciudadanos de la Unión Europea demandan un cese categórico e inmediato de toda violencia contra mujeres y hombres de Irán”, dijo la legisladora.

The excellent support of Abir Al-Sahlani, the Iraqi-Swedish representative of Europe, for the Iranian revolution. Thank you .@AbirAlsahlani, we will never forget your support.

حمایت عبیر الصحلانی، نماینده سوئدی عراقی‌الاصل پارلمان اروپا از انقلاب ایران#Mahsa_Amini#مهسا_امینی pic.twitter.com/0QpvvcvM1b

— Ahmad Batebi (@radiojibi) October 4, 2022