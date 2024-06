París.- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió que Washington apoyará a Kiev en su lucha contra la invasión rusa y advirtió que el mandatario ruso, Vladimir Putin, no se detendrá en Ucrania.

"Putin no se detendrá en Ucrania (...) toda Europa estará amenazada, no vamos a dejar que esto ocurra", afirmó Biden en París junto al presidente francés, Emmanuel Macron. "Estados Unidos se mantiene firme junto Ucrania. No nos alejaremos".

