Más Información

Ariadna Montiel va por la dirigencia de Morena; deja la Secretaría del Bienestar y Leticia Ramírez la reemplaza

Ariadna Montiel va por la dirigencia de Morena; deja la Secretaría del Bienestar y Leticia Ramírez la reemplaza

Sheinbaum anuncia disminución gradual del precio del litro de diésel; topa a 27 pesos con gasolineros

Sheinbaum anuncia disminución gradual del precio del litro de diésel; topa a 27 pesos con gasolineros

Leticia Ramírez, cercana a AMLO y Sheinbaum, nueva titular de la Secretaría del Bienestar; esta es su trayectoria

Leticia Ramírez, cercana a AMLO y Sheinbaum, nueva titular de la Secretaría del Bienestar; esta es su trayectoria

Esta sería la lista completa de México para disputar el Mundial 2026

Esta sería la lista completa de México para disputar el Mundial 2026

FGR integra dos carpetas por la presencia de dos agentes de la CIA en Chihuahua: Control Regional se hace cargo

FGR integra dos carpetas por la presencia de dos agentes de la CIA en Chihuahua: Control Regional se hace cargo

Tatiana Clouthier busca la gubernatura de Nuevo León; "soy la más preparada", afirma

Tatiana Clouthier busca la gubernatura de Nuevo León; "soy la más preparada", afirma

PVEM asegura que ya tiene todos sus perfiles para elección 2027; "esto no es chantaje ni una amenaza a nuestros aliados"

PVEM asegura que ya tiene todos sus perfiles para elección 2027; "esto no es chantaje ni una amenaza a nuestros aliados"

El 60% de mexiquenses aprueba gestión de Delfina

El 60% de mexiquenses aprueba gestión de Delfina

Morena prepara relevo de dirigencia nacional; ¿cómo se definirá la nueva dirigencia? te decimos el paso a paso

Morena prepara relevo de dirigencia nacional; ¿cómo se definirá la nueva dirigencia? te decimos el paso a paso

Ariadna Montiel decidirá si encabeza Morena: Sheinbaum

Ariadna Montiel decidirá si encabeza Morena: Sheinbaum

Chocan en el Senado por CIAgate; PAN celebra que Maru no acudió a Comisión

Chocan en el Senado por CIAgate; PAN celebra que Maru no acudió a Comisión

Caso Naasón Joaquín, líder de la Luz el Mundo, acusado de tráfico de menores y abuso sexual; recuento de un "carpetazo" y reapertura

Caso Naasón Joaquín, líder de la Luz el Mundo, acusado de tráfico de menores y abuso sexual; recuento de un "carpetazo" y reapertura

El de Estados Unidos anunció este martes la sanción de 35 entidades e individuos por su presunta participación en una red financiera encubierta que facilita a Irán el movimiento de miles de millones de dólares y el acceso al sistema financiero internacional.

Según la (OFAC), las sanciones se enmarcan en la denominada "Operación Furia Económica" y apuntan a estructuras que supervisan un sistema bancario en la sombra utilizado para canalizar ingresos derivados de la venta ilícita de petróleo iraní.

De acuerdo con el Tesoro, estas redes también permiten a actores vinculados a las fuerzas armadas iraníes, incluido el Cuerpo de la , adquirir componentes sensibles para programas de misiles y transferir fondos a grupos considerados terroristas por Washington.

Lee también

Esta sanción se une a la que Estados Unidos impuso el 24 de abril a otra red a la que acusó de impulsar el comercio petrolero y la "flota fantasma" de Irán.

Las sanciones anunciadas por el Departamento del Tesoro afectan a la refinería independiente china Hengli Petrochemical y a unas 40 compañías navieras y buques vinculados a la denominada por Washington como "flota en la sombra" que transporta petróleo iraní.

Este tipo de sanciones han sido catalogadas por el secretario del Tesoro, Scott Bessent como: "La Furia Económica", asegurando que Estados Unidos mantendrá una presión comercial y financiera sobre Teherán mientras continúa el alto el fuego indefinido en Oriente Medio.

Lee también

Además de estas medidas, Estados Unidos mantiene un bloqueo naval contra todos los puertos de Irán, medida que estaría afectado el 90% del comercio de la república Islámica, según el Comando Central.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes en su cuenta de Truth Social que Irán le ha comunicado que está en un "estado de colapso" y que, mientras resuelven sus problemas de liderazgo, quieren que Washington reabra el estrecho de Ormuz "lo antes posible".

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

gs/desa

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Confirmado: ajustarían pago de mayo 2026 de la Pensión Bienestar de adultos mayores, revisa tu fecha. Foto: Especial / Secretaría de Bienestar

Confirmado: ajustarían pago de mayo 2026 de la Pensión Bienestar de adultos mayores, revisa tu fecha

Apple Store te da crédito por tu iPhone, Mac o iPad viejos: así funciona. Foto: Especial / Apple

Apple Store te da crédito por tu iPhone, Mac o iPad viejos: así funciona

Visa americana. Foto: iStock

¿Qué revisan en la entrevista de visa americana? Documentos y cómo demostrar arraigo

¿Qué bancos abren el 1 de mayo de 2026? Horarios, sucursales que sí trabajan y dónde retirar dinero. Foto: IA

¿Qué bancos abren el 1 de mayo de 2026? Horarios, sucursales que sí trabajan y dónde retirar dinero

Día del Niño. Foto: iStock

Día del Niño: ¿Por qué se celebra el 30 de abril en México? Origen e historia de esta fecha