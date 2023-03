EU reporta arribo de barcos rusos al mar Negro tras desplome de dron; “no perdieron el tiempo”

Un funcionario de defensa de los Estados Unidos informó este jueves que barcos de procedencia rusa arribaron al Mar Negro para recuperar los restos del dron estadounidense, “no perdieron el tiempo”, dijo a Fox News.

Estas declaraciones fueron hechas por el funcionario, luego de que la Comisión Europea del ejercitó de EU publicara hoy un video en donde se muestra el momento en que un avión de caza ruso "Su-27" realizaba una interceptación insegura y poco profesional de un dron 'MQ-9' de la Fuerza Aérea de EU en el espacio aéreo internacional sobre el mar Negro, provocando que la nave no tripulada se estrellara.

Los hechos fueron registrados el pasado martes 14 de marzo, lo que género que aumentaran las tensiones entre el gobierno del presidente Vladimir Putin y Joe Biden.

No obstante, después de que se registrará este incidente, Rusia afirmó que intentaría recuperar los restos del dron estadounidense para analizar su sofisticado equipo de observación.

El funcionario independiente -quien no quiso dar su nombre- con conocimiento en el tema confió en que Rusia no pueda obtener ninguno de los escombros del dron.

Por su parte, el presidente del Estado Mayor Conjunto, Mark Milley indicó que el área en donde aterrizó el dron tiene entre 4 mil y 5 mil pies de profundidad lo que habría ocasionado que los escombros se hayan hundido a "profundidades significativas” lo que hace que la recuperación sea una perspectiva difícil.

El coordinador de comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, le dijo a CNN news que el ejército de EU. ya se ha movido para “proteger nuestras acciones” y que no querían que nadie más “pusiera sus manos sobre [el dron]”.

"Sin entrar en demasiados detalles, lo que puedo decir es que hemos tomado medidas para proteger nuestras acciones con respecto a ese dron en particular, ese avión en particular y su propiedad en los Estados Unidos", dijo Kirby. "Obviamente no queremos ver a nadie más allá de nosotros".

Pese a las movilizaciones, autoridades estadounidenses han señaló que ha sido imposible recuperar los restos “todavía estamos evaluando si puede haber algún tipo de esfuerzo de recuperación montado allí. Puede que no lo haya" comentó.

Rusia acusa a EU de haber provocado el incidente

Rusia culpó a Estados Unidos del incidente y de las tensiones que provocó, y pidió a Washington que pusiera fin a los vuelos "hostiles" de aviones no tripulados.

"Cualquier incidente que provoque tensiones entre las dos grandes potencias nucleares entraña riesgos muy importantes para la seguridad mundial", declaró el ministro de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov.

Y el ministerio de Defensa indicó que Rusia responderá "proporcionalmente" a futuras "provocaciones" de Estados Unidos.

Es la primera vez desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, el 24 de febrero de 2022, que un país de la OTAN reconoce haber perdido equipos que operaban en la región.

