EU ofrece a Rusia liberar a traficante de armas a cambio de dos estadounidenses

Washington. El gobierno de Estados Unidos ofreció a Rusia un acuerdo de intercambio de prisioneros por el que liberaría al traficante de armas ruso Viktor Bout a cambio de la libertad de dos estadounidenses detenidos por Rusia, Brittney Griner y Paul Whelan, informó este miércoles el secretario de Estado, Antony Blinken.

El funcionario apuntó además que tiene previsto hablar en los próximos días con el ministro de Exteriores ruso, Serguei Lavrov, en la que será la primera conversación entre ambos desde que estalló el conflicto con Ucrania, el 24 de febrero pasado.

"Tenemos dos prioridades cuando se trata de estadounidenses detenidos arbitrariamente e injustamente en cualquier parte del mundo, incluida Rusia (..), que sean liberados y puedan regresar a sus hogares, y trabajar para evitar esta práctica horrible", apuntó Blinken.



Griner es una baloncestista profesional que está acusada de por posesión y contrabando de drogas. La doble campeona mundial y olímpica con su país fue detenida en febrero pasado en el aeropuerto de Sheremétievo de Moscú después de que los funcionarios de aduanas encontraron entre sus pertinencias aceite de cannabis, sustancia prohibida en Rusia.

"No tenía intención de introducir drogas en Rusia"

Griner fue detenida cuando llegó a Rusia para jugar al baloncesto con el UMMC Ekaterimburgo durante la temporada baja de Estados Unidos, una opción común para las estrellas estadounidenses que buscan ingresos adicionales.



La jugadora de la WNBA, considerada una de las mejores del mundo, precisó durante una audiencia realizada este miércoles que tenía permiso de un médico estadounidense para usar cannabis medicinal para aliviar el dolor de sus muchas lesiones "desde la columna vertebral hasta los cartílagos".

Pero aseguró que no introdujo de forma voluntaria la sustancia en Rusia: "No entiendo cómo acabó en mi saco (...) Si tengo que plantear una hipótesis, diría que fue porque hice los preparativos con prisa", declaró este miércoles ante el tribunal de la ciudad de Jimki (afueras de Moscú).

"Simplemente olvidó comprobar lo que llevaba" afirmó Alexander Boilov, uno de sus abogados.

La defensa recordó que Griner pudo tener pérdidas de memoria porque sufrió una forma virulenta de Covid-19.

"No pensé ni planeé introducir sustancias prohibidas a Rusia", declaró Griner, de 31 años.

"No tenía la intención de violar la ley rusa", subrayó la dos veces medallista en los Juegos Olímpicos y campeona de la NBA femenina.

Se declaró culpable y se enfrenta hasta a 10 años en una prisión rusa por tráfico de drogas.

Griner afirmó que viajó a Rusia, a pesar de que las autoridades estadounidenses le recomendaron no viajar al país, para no perjudicar al equipo.

"Nunca arriesgaría el campeonato", dijo. "Mi carrera es toda mi vida. He dedicado todo, mi cuerpo, y mucho tiempo lejos de mi familia. Jugué con lesiones. No hay nada que no haría por mi carrera", afirmó.

La próxima sesión del juicio tendrá lugar el 2 de agosto.

Paul Whelan es un ex infante de marina detenido por agentes del Servicio Federal de Seguridad (FSB, antiguo KGB) en un hotel de Moscú en diciembre de 2018 y condenado a 16 años de prisión tras hallarlo culpable de "actividades de espionaje" a favor de Estados Unidos.

