Estas fueron las últimas palabras de Benedicto XVI antes de morir

Uno de los enfermeros que atendieron a Benedicto XVI el sábado, reveló cuáles fueron las palabras del papa emérito antes de morir.

“'Señor, te amo'”, dijo el jerarca alemán, según relató el enfermero al secretario personal de Ratzinger, monseñor Georg Gänswein, informó el medio oficial de la Santa Sede, Vatican News.

En torno a las tres de la mañana del sábado, seis horas antes de morir con 95 años de edad, Benedicto XV estaba grave pero aún no agonizaba y un enfermero aseguró que le escuchó pronunciar la frase "Señor, te amo" en italiano.

“Benedicto XVI, con un hilo de voz, pero en un modo distinguible, dijo en italiano ‘Señor te amo’”. Yo en ese momento no estaba pero el enfermero me lo contó después. Estas fueron sus últimas palabras comprensibles porque después no volvió a ser capaz de expresarse", refiere el monseñor alemán, estrecho colaborador del pontífice emérito.

Lee también: Paso a paso. Así serán la despedida y funeral de Benedicto XVI

La Santa Sede ha publicado un testamento espiritual que Ratzinger redactó el 29 de agosto de 2006 y en el que, entre otras cosas, pide "de corazón perdón" a quienes haya podido dañar a lo largo de su vida.

La capilla ardiente del papa emérito, retirado desde su histórica renuncia en 2013, abrirá mañana lunes y seguirá hasta el miércoles, mientras que su funeral será presidido el jueves por Francisco, su sucesor desde aquel entonces.

Por lo pronto, el cuerpo de Benedicto XVI reposa en una estancia decorada con un Belén y un árbol de Navidad del Monasterio Mater Ecclesia, el lugar en el que falleció en la mañana del sábado, dentro de los muros leoninos, y donde residía retirado desde su histórica e imprevista renuncia, en 2013.

Lee también: Papa Francisco encomienda a la Virgen María al "amado" Benedicto XVI

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.