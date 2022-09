“Estamos perdiendo la guerra; Putin es un idiota”: revelan audios de soldados rusos en Ucrania

Madrid.- El diario estadounidense The New York Times dio a conocer audios verificados de soldados rusos hablando por teléfono desde el campo de batalla en Ucrania con sus familiares en Rusia, y en los que critican la gestión de Putin de la guerra, las pésimas condiciones de sus regimientos o la dificultad para hacer frente a las tropas ucranianas.

“Estamos en Bucha. Nuestra defensa está estancada, estamos perdiendo esta guerra. Nos han dado orden de matar a todas las personas que veamos (...) Putin es un idiota. Quiere tomar Kiev, pero no hay forma de hacerlo”, dijo uno de los supuestos soldados rusos en los audios a los que el citado diario tuvo acceso.

Detrás de miles de llamadas realizadas entre los militares y sus familias en Rusia, se encontraban el gobierno ucraniano y sus servicios de inteligencia grabando y analizando cada una de ellas. Hasta el momento, no se habían hecho públicos estos audios.

En esas llamadas telefónicas a amigos y familiares en casa, los soldados rusos ofrecieron relatos internos condenatorios de los fracasos en el campo de batalla y de las ejecuciones de civiles. Además, criticaron al mandatario ruso a pocas semanas de que tuviera inicio la invasión de Ucrania.

“Mamá, esta guerra es la peor decisión que ha tomado nuestro gobierno. ¿Cuándo va a terminar todo esto, Putin? Joder”, expresó un militar ruso a su madre, que respondió admitiendo que en Rusia los medios contaban que todo iba “de acuerdo con el plan”.

Gracias a los audios también se pueden vislumbrar las pérdidas que estaban registrando las Fuerzas Armadas rusas al inicio de la guerra. Un soldado del 331 regimiento aerotransportado informó de que todo el segundo batallón, de 600 soldados, fue “aniquilado”.

Otro miembro de las Fuerzas Armadas rusas, al ser consultado por un familiar sobre balance de muertos, respondió que en su regimiento habían perdido la vida un tercio de los soldados.

Estos audios, que permiten entender la situación del frente por parte de las tropas rusas, fueron verificados por The New York Times cruzando los números de teléfonos rusos con aplicaciones de mensajería, un proceso que ha tomado dos meses.

Intercepted phone calls made by Russian soldiers during the first days of the Ukraine invasion, obtained by @nytimes, provide damning accounts of battlefield failures, contempt for leadership and the execution of civilians. Our new investigation: https://t.co/B6s4rA6BAA pic.twitter.com/tNUwx47o7S

— Evan Hill (@evanhill) September 28, 2022