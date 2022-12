Espías y generales de Putin habrían impedido guerra nuclear, dicen e-mails filtrados

La tensión entre Ucrania y Rusia continúa. La guerra que inició Vladímir Putin el pasado 24 de febrero no sólo ha dejado miles de muertos, sino también familias desplazadas, tierras destruidas y una constante incertidumbre sobre los límites que el líder del Kremlin está dispuesto a cruzar para conseguir la victoria sobre su país vecino.

De hecho, se filtraron algunos correos electrónicos en los que se evidencia que el mandatario de Rusia estaría dispuesto a comenzar una guerra nuclear con tal de quedarse con el territorio ucraniano. Sin embargo, tal parece que los espías del Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) y sus generales más cercanos se lo impidieron.

Los correos electrónicos que fueron entregados a Vladimir Osechkin, un activista ruso de derechos humanos que fue exiliado en Francia, y compartidos con la revista 'Newsweek', tenían fechas del 17 de marzo, el 21 de marzo y el 12 de abril de este año.

Tal parece que Putin quería empezar una guerra nuclear para definitivamente vencer a Ucrania. Sin embargo, su propuesta no prosperó debido a que los espías de la FSB se negaron y le dieron una serie de argumentos sobre las terribles consecuencias de esa decisión.

¿Qué decían los correos?

En uno de los correos del pasado 17 de marzo, un agente denominado ‘Viento del Cambio’ dijo que en el FSB esperaban que “no se cometiera ninguna tontería”, ya que Rusia también terminaría involucrada como “el extremo receptor”, según la traducción del periodista ruso Igor Sushko.

Y escribieron: “Un ataque nuclear masivo: incluso si suponemos que es técnicamente posible, que todos los eslabones de la cadena siguen todas las órdenes, lo que ya no creo que sea el caso, sigue sin tener sentido. Un ataque así golpearía a todos”.

El 12 de abril otro argumento llegaba a la bandeja de entradas del mandatario, quien al parecer seguía considerando la posibilidad de enfrentar a Ucrania con un arma nuclear.

De acuerdo con el medio anteriormente mencionado, el agente dijo que el uso de las armas nucleares solo significa que Rusia había sido derrotada.

“Un argumento tan poderoso para un conflicto local demostraría la debilidad militar, que ni siquiera el éxito militar podría anular”, escribieron. “No lograría nada y provocar tales consecuencias que no tiene sentido considerarlas”.

Lee también: Pasó más de 3 mil días secuestrada: así logró engañar a su victimario y escapar

Además, señaló que los espías y generales no estará de acuerdo con un ataque hasta que no esté seguro de que occidente no vaya a responder: “En cualquier caso, los misiles seguirán necesitando alcanzar los objetivos, porque las 'interceptaciones no uniformes' de tales misiles sobre nuestro territorio podrían tener un desagradable efecto secundario que anularía todo”.

Y finalizó el correo: “La culminación del problema ruso ha sido creada ahora personalmente por Putin, ya que pone sus exigencias políticas por encima de cualquier conveniencia: militar, social, económica…No tenemos una estrategia”.

“Hace tan solo dos semanas, existía la esperanza de que la crisis actual obligara a los máximos dirigentes del país a dar un paso atrás, responsable, evaluar la situación y buscar soluciones reales a la situación.

"Pero en lugar de eso, vemos el comportamiento de un jugador al que le falló la emoción y está intentando recuperar sus apuestas perdidas a cualquier precio. Y no hay nadie que lo detenga, y su entorno se lo consiente…Debería ver cómo, incluso algunos de los nuestros se arrastran a sus pies”, escribió ‘Viento del Cambio’ en aquel correo.

¿Considera Putin una guerra nuclear?

Está claro que Vladímir Putin estaría considerando iniciar una guerra nuclear, y aunque existe una fuerte oposición, también es latente la posibilidad de que el mandatario haga caso omiso de las opiniones, así como lo hizo cuando los espías se opusieron a la invasión en Ucrania.

El director del Programa de Europa en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), Max Bergmann, explicó al medio ‘Newsweek’: “Hay mucha frustración por el hecho de que, si eres ruso, tienes esta enorme reserva de armas nucleares, que es como tu reclamo de estatus de gran potencia. Pero son un poco relevantes: no puedes usarlas realmente, todo lo que puedes hacer es amenazar con usarlas.

¿Qué pasó tras publicarse la información?

De acuerdo con la revista 'Newsweek', Vladimir Osechkin, activista de los derechos humanos, fue perseguido y buscado por agentes para ser asesinado.

Los espías habrían disparado contra él y contra su familia en septiembre de este año. De hecho, el posible atentado fue noticia.

Según ‘EFE’, el hombre “salió ileso gracias al periodista de la plataforma de investigación Bellingcat, Christo Grozev”.

“No lo había contado antes, pero él jugó un papel muy importante (...) Me salvó la vida. Sus informaciones y las informaciones de su fuente me ayudaron a mí y a quienes se ocupan de mi seguridad a evitar mi asesinato”, declaró Osechkin en una entrevista a la periodista ucraniana Yulia Latínina, publicada en YouTube.

Lee también: Hallan cuerpos de niños al interior de un congelador en Boston

*El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece EL UNIVERSAL, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

asf/rcr