En un inédito fallo, en España condenaron a 27 personas por grabar y difundir un video de un hombre y una mujer teniendo relaciones sexuales en un prado apartado durante una fiesta en 2010. Eran 30 imputados los sentados en el banquillo de acusados, todos con sus caras tapadas ante las fotos de la prensa. Los condenados también deberán indemnizar con 40 mil euros (783 mil pesos mexicanos) a las víctimas por los daños emocionales ocasionados.

Los hechos ocurrieron en 2010, cuando ambos tenían alrededor de 20 años y no eran pareja. Ocurrió en las fiestas de San Timoteo, en la localidad de Luarca, en Asturias.

El Juzgado de lo Penal número 2 de Avilés, en la comunidad de Asturias, condenó a 27 de los 30 acusados, absolviendo sólo a tres, que difundieron el video únicamente para alertar a las víctimas de que habían sido grabadas.









Seis personas fueron condenados a un año y nueve meses de prisión, mientras que los otros 21 a seis meses, una pena de la que podrán librarse con el pago de una multa de 3 mil euros (58 mil 725 pesos), según informó el diario español La Vanguardia. Los que recibieron mayor pena fue porque se negaron a pagar el monto. Aunque ninguno ingresará a prisión, igualmente se les impuso una multa de 2 mil 500 euros (casi 49 mil pesos).

El fallo indicó que los acusados “difundieron a terceros un vídeo de contenido erótico que afectaban a la intimidad de las dos víctimas, habiendo sido filmado el mismo sin conocimiento ni consentimiento de ambos”. Sin embargo, según informaron los medios locales, la Justicia no logró determinar quién filmó el video ni quién fue el primero en difundirlo en una web de pornografía.

Adicionalmente, los condenados deberán indemnizar a las víctimas con los 40 mil euros por los daños emocionales ocasionados.

La Justicia ha hecho una larga investigación para poder dar con las 30 personas que tuvieron mayor o menor participación en la grabación y posterior difusión del video, filmado sin el consentimiento de las dos personas damnificadas.

Es la primera vez, en la historia de España, que se condena a un grupo de personas al mismo tiempo por difundir videos sexuales en Internet, si bien sí existen sentencias a nivel individual.

El hombre afectado por la grabación no asistió al juicio y actualmente vive en Alemania. En tanto, la mujer declaró que su situación personal se vio trastocada y que se vio obligada a dejar sus estudios, a la vez que tuvo que acudir a ayuda profesional para superar el trauma ocasionado. También afirmó ser blanco de “burlas, cotilleos y cuchicheos” en su ciudad natal y en la universidad a la que asistía. Además, criticó a todos los condenados, ya que dijo que ninguno le pidió disculpas.

“Es lo peor que me ha pasado en la vida, un hecho traumático que me va a perseguir eternamente, va a estar siempre ahí, no se va a pasar nunca, he aprendido a vivir con ello, pero lo que viví fue un acoso y derribo”, declaró la víctima ante el juez.

“Han pasado nueve años y medio y nadie se ha dignado a decirme nada nunca, ni un miserable arrepentimiento, ni un perdón”, agregó frente a los acusados, todos tapados con camperas y capuchas.

