Escaladora iraní que se negó a usar velo está desaparecida, reporta BBC

La escaladora iraní Elnaz Rekabi tuvo un gesto de valentía en las finales del campeonato de Asia, celebrado en Seúl, que le ha costado caro.

En medio de la ola de protestas en Irán por la muerte de Masha Amini, la joven de 22 años detenida por la policía de la moral por no llevar bien puesto el velo, Rekabi, de 33 años, decidió rebelarse en la competencia realizada el fin de semana y se negó a usa el hiyab, el velo islámico que cubre cabeza y cuello.

A lo largo de toda la competencia, Rekabi se mantuvo con la cabeza totalmente descubierta, sólo con una banda negra y una coleta para recogerse el cabello. Se convirtió así en la primera mujer iraní que compite sin el velo islámico.

In a historic move, Iranian athlete Elnaz Rekabi who represented Iran at the Asian Climbing Competitions finals in Seoul, competed without hijab, disobeying the Islamic Republic's restrictions for female athletes. pic.twitter.com/KvxE5NoQLi

