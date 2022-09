“Es una ofensa”: alusión de Gustavo Petro a Pinochet tras plebiscito en Chile, desata oleada de críticas

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo que “revivió Pinochet” en su primera reacción al abrumador triunfo del 'no' a un nuevo texto constitucional en Chile. El breve mensaje produjo una enorme reacción tanto en Chile como en Colombia. No solo porque en la votación -tuvo la participación más alta en la historia democrática del país austral- fue libre y soberana sino porque, como lo han expresado en distintos escenarios, la mayoría de la población de chilena no es pinochetista, sino que no les gustaba el texto.

“El presidente Petro, de Colombia, ofende a inmensa mayoría de los chilenos al criticar nuestra decisión soberana de rechazar (con 62%) el proyecto de nueva Constitución Política. Respete a Chile”, dijo, por ejemplo, el exministro de Relaciones Exteriores de ese país, Roberto Ampuero.

“Hay que ser ignorante y mal intencionado para decir esta insensatez. Votaron 13 millones de chilenos y el rechazo obtuvo 62%. Es una ofensa a nuestra patria y cultura cívica señor Gustavo Petro. Siendo presidente de Colombia, de seguro no interpreta a sus conciudadanos”, dijo Mariana Aylwin quien fue ministra de Educación durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos y es una reconocida figura de la centroizquierda de ese país.

“Habló el pueblo chileno en una bella jornada democrática. Triunfó la sensatez sobre las imposiciones ideologizadas que fracturarían para siempre una sociedad que ha alcanzado importantes logros sociales y económicos”, dijo el expresidente Iván Duque.

“Pinochet está muerto. Como Franco. Lo revive el imaginario socialista para crear fantasmas y destruir la única posibilidad de ser libres: coherencia y sentido común”, dijo, por su parte en Colombia, la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal.

“Señor presidente”, le dijo a Petro, entre tanto, el senador de Cambio Radical David Luna. “Usted criticó al Centro Democrático por intervenir en elecciones de Estados Unidos. Yo también lo hice. Ahora ¿con qué excusa interviene usted en decisiones de Chile? La libre determinación de los Estados debe ser respetada, no criticada. Acate la decisión popular, es su deber".

“Pinochet murió hace varios años”, aseguró, por su parte, el excandidato presidencial Federico Gutiérrez. “Otros quieren revivirlo como símbolo para llenar de odio a la sociedad y así justificar los supuestos “cambios. En cambio, dictadores como Maduro y Ortega si están vivos y haciendo mucho daño", añadió el exalcalde de Medellín.

El comentario del presidente Petro contrasta con la serenidad con la que reaccionó el presidente Gabriel Boric quien señaló que el resultado del plebiscito exige a las instituciones y actores políticos a trabajar “con más empeño” en un nuevo proceso constitucional.

De hecho, Boric invitó a los presidentes de ambas cámaras para avanzar “lo más rápidamente” en dicha labor.

“Recojo este mensaje y lo hago propio, hay que escuchar la voz del pueblo”, afirmó el mandatario, que apostó por el triunfo del “apruebo” en el plebiscito.

Entre quienes consideran que Petro se equivocó argumentan que no solo se mete en asuntos internos de otro país, sino que, además, pasa por encima el contundente resultado electoral.

En efecto, con más del 99% de los votos escrutados, el plebiscito realizado este domingo en Chile en torno a una nueva Carta Magna redactada por la Convención Constituyente dio como resultado un 61.9% de votos en rechazo y un 38.1% de aprobación.

En este escenario, el expresidente Álvaro Uribe Vélez escribió en la mañana de este lunes un mensaje que bien podría interpretarse que es un mensaje para allá como para acá:

“Ajustes sin desbarajustes”, dijo Uribe. “Chile podría enseñar que la democracia reclama AJUSTES para la solidez de sus valores. Pero Rechaza DESBARAJUSTES que la pongan en riesgo”, añadió.

