Tras las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre las elecciones de Ecuador, el gobierno de Daniel Noboa declaro "persona non grata" a la embajadora de México en Quito, Raquel Serur.

23:03 México rompe relaciones diplomáticas con Ecuador. Por medio de la plataforma X, la secretaría de relaciones exteriores se pronunció al respecto, mencionando que; “En consultas con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y ante la flagrante y grave violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, en particular del principio de inviolabilidad de los locales y del personal diplomático mexicano, y las normas básicas de convivencia internacional, México anuncia el inmediato rompimiento de relaciones diplomáticas con Ecuador. (...)

22:53 Bárcena posteó en X, antes Twitter, que "en consultas con el pdte. López Obrador, ante la flagrante violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y las lesiones sufridas por el personal diplomático mexicano en Ecuador, México anuncia el inmediato rompimiento de relaciones diplomáticas con Ecuador"

22:44 La candidata a la presidencia Xochitl Galvez se pronunció en X, mencionando que; "Sobre lo ocurrido en la Embajada Mexicana en Ecuador: Se puede o no estar de acuerdo con la impartición de la justicia en otros países, pero las sedes diplomáticas de cualquier nación extranjera son inviolables".

22:38 El candidato a la presidencia Jorge Maynez expresó en su cuenta de x, mencionando que; "Este es un atentado contra la soberanía de México que no podemos tolerar. Esa embajada representa al Estado mexicano y es inviolable. Es parte de nuestro territorio" (...)

22:35 El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como "violación flagrante al derecho internacional y a la soberanía de México" la irrupción en la embajada de México en Ecuador.

22:05 Roberto Canseco, jefe de la sección consular mexicana en Quito, mencionó la detención del exvicepresidente, Jorge Glas en la embajada de México en Quito.

Las fuerzas especiales de la policía ecuatoriana entran en la embajada de México en Quito para arrestar al ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas. Foto: AFP

22:03 “Me han golpeado. Me he golpeado contra el suelo. Y físicamente traté de impedir que entraran. Como delincuentes allanaron la Embajada de México en Ecuador. Esto no es posible. No puede ser. Es una locura”, agregó Canseco.

Policía de Ecuador irrumpe en embajada de México. Foto: Alberto Suárez/AFP

21:59 Roberto Canseco, jefe de la sección consular mexicana en Quito, dijo visiblemente conmocionado fuera de la embajada que “como delincuentes allanaron la embajada de México en Ecuador; esto no es posible no puede ser, es una locura”.

21:54 Policías de Ecuador irrumpen en la embajada de México en Quito, donde está el exivecepresidente Glas, a quien México dio asilo.

Policías de Ecuador irrumpen en embajada de México

