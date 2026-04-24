Este viernes continúa el conflicto en Medio Oriente entre el anuncio de que el principal diplomático de Irán viajará a Paquistán para mantener conversaciones sobre un alto el fuego con Estados Unidos, y la prolongación de una tregua entre Israel y Líbano.

El jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Israel y Líbano acordaron extender el alto el fuego entre Israel y Hezbolá por tres semanas más.

Y este viernes, la agencia estatal iraní IRNA confirmó que el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, se dirigía a Paquistán para mantener conversaciones y que también haría escala en Omán y Rusia.

Sigue a continuación cada detalle de una nueva jornada del conflicto.

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Mundo 08:10 AM Bloque naval de EU "está extendiéndose a nivel mundial", dice Hegseth El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, declaró en una rueda de prensa que el bloqueo naval estadounidense de los puertos iraníes "está creciendo y extendiéndose a nivel mundial".

“Nadie navega desde el estrecho de Ormuz hacia ningún lugar del mundo sin el permiso de la Armada de los Estados Unidos”, dijo Hegseth.

Añadió que otro portaaviones se sumará al bloqueo en los próximos días.



Mundo 07:39 AM Informe de la ONU ve posibles crímenes de guerra en los ataques de Israel a Líbano en marzo Israel podría haber cometido graves violaciones del derecho internacional y crímenes de guerra en sus recientes ataques al Líbano.

Así lo denuncia un informe de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hecho público este viernes en Ginebra. El informe, que cubre las tres primeras semanas de los ataques iniciados a principios de marzo, documenta ataques directos contra civiles, incluido personal médico, e incidentes en los que se alcanzaron y en algunos casos se arrasaron edificios residenciales de varios pisos, "causando la muerte de familias enteras".



Mundo 07:36 AM OTAN recuerda que el tratado no prevé la posibilidad de suspender o expulsar a un país Un portavoz de la OTAN señaló este viernes que el tratado fundacional de la Alianza Atlántica "no prevé ningún artículo para la suspensión de la membresía o la expulsión" de la OTAN, pese al supuesto correo electrónico del Pentágono en el que se baraja la suspensión de España del grupo de aliados.

El Tratado del Atlántico Norte, documento fundacional de la Alianza Atlántica, recoge únicamente el protocolo para la adhesión de nuevos miembros o para el escenario en el que un país aliado quiera salir de la OTAN.



Mundo 07:19 AM Ejército israelí confirma el derribo de un dron sobre el Líbano El ejército de Israel informó en un comunicado que un avión no tripulado fue derribado en el sur del Líbano tras el lanzamiento de un pequeño misil tierra-aire por parte del grupo militante Hezbolá.

Los militares han indicado que el incidente está bajo investigación.

El comunicado se produjo después de que Hezbolá afirmara haber derribado un dron israelí Hermes 450 en las afueras de la ciudad sureña de Tiro.





Mundo 07:18 AM Pette Hegseth critica a los aliados europeos por su inacción en el estrecho de Ormuz El secretario de Guerra de EU, Pette Hegseth, sugirió que los aliados tradicionales de Estados Unidos en Europa están "aprovechándose de la situación" y siendo desleales al no utilizar sus propias fuerzas para abrir el estrecho de Ormuz, que ha estado cerrado debido a la guerra contra Irán del presidente Donald Trump. "No contamos con Europa, pero ellos necesitan el estrecho de Ormuz mucho más que nosotros», insistió Hegseth. Se burló de una reciente conferencia europea, diciendo que los aliados de Estados Unidos «quizás deberían empezar a hablar menos" en lugar de celebrar "una conferencia ostentosa" y "una conferencia ridícula".

La maniobra de Irán para bloquear el estrecho ha interrumpido el suministro energético mundial, especialmente en Europa, donde muchos líderes siguen frustrados. El presidente francés, Emmanuel Macron, declaró en un momento dado que Estados Unidos no puede quejarse de la falta de apoyo «en una operación que decidieron emprender solos».





Mundo 07:15 AM Ministro de Asuntos Exteriores iraní se dirige a Paquistán para conversaciones, reporta agencia estatal de Irán Según la agencia IRNA, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, también viajará a Omán y Rusia. El viaje a Paquistán se produce en un momento en que los funcionarios de ese país han estado intentando lograr que Estados Unidos e Irán celebren una segunda ronda de negociaciones para un alto el fuego.

Según el informe de IRNA, el viaje de Araghchi, que comienza el viernes, se centra en "consultas bilaterales y debates sobre los acontecimientos regionales en curso, así como sobre la situación más reciente en torno a la guerra impuesta por Estados Unidos e Israel contra Irán".



Mundo 07:11 AM Pete Hegseth califica la guerra en Irán como un "regalo para el mundo" El secretario de Guerra de EU, Pette Hegseth, afirmó que el bloqueo estadounidense al transporte marítimo iraní continuará "el tiempo que sea necesario" para lograr la "audaz y peligrosa" misión de Estados Unidos de acabar con la amenaza que Irán representa para la seguridad mundial.

Según funcionarios estadounidenses, hasta el momento el bloqueo ha logrado detener a 34 barcos, pero los datos de seguimiento de buques muestran que Irán aún ha podido transportar parte del petróleo sancionado. Según Lloyd's List Intelligence, se ha registrado un flujo constante de tráfico de flotas paralelas que han entrado y salido del Golfo Pérsico, incluyendo 11 buques cisterna con cargamento iraní que han abandonado el Golfo de Omán fuera del estrecho desde el 13 de abril.



Mundo 07:12 AM Ejército israelí pide a los residentes de una aldea del sur del Líbano que evacuen El comunicado del ejército de Israel sobre la aldea de Deir Aames se produjo horas después de que el presidente estadounidense Donald Trump dijera que Israel y Líbano habían acordado extender el alto el fuego entre Israel y Hezbolá por tres semanas.

El ejército afirmó que el grupo militante Hezbolá está utilizando Deir Aames para lanzar ataques contra Israel.

Los militares indicaron que los residentes del pueblo debían trasladarse a 1.000 metros de Deir Aames.





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