En medio de pandemia se desata "pandamanía" en Zoológico de Washington

Washington.- Un nuevo cachorro de panda gigante está provocando una pandamanía en medio de la pandemia y funcionarios del Zoológico Nacional dijeron que el tráfico de visitantes durante su transmisión en vivo aumentó en un 1.200% durante la semana pasada.

“Estoy muy seguro que reventamos Internet anoche”, dijo el director del Zoológico Nacional, Steve Monfort.

El siempre popular tráfico de la llamada Panda Cam en el zoológico ha estado colapsando desde que días atrás se anunció el embarazo de la venerable matriarca Mei Xiang.

Cuando finalmente dio a luz el viernes por la noche, los funcionarios del zoológico señalaron que les costó mucho entrar en su propia transmisión en vivo, y ahora están trabajando para mejorar su capacidad de transmisión.

“A todos los está rebotando”, aseguró la subdirectora Brandie Smith, antes conservadora de los pandas gigantes del zoológico, quien ha supervisado varios nacimientos ahí. “Cuando tenemos un panda gigante bebé, el mundo entero celebra”.

En la cámara, el momento del nacimiento aproximadamente a las 6:35 de la tarde lucía oscuro, pero los resultados se volvieron inmediatamente obvios por los chillidos del robusto cachorro. La enorme madre de inmediato tomó y acunó al pequeño, que los empleados dicen que es del tamaño de una barra de mantequilla.

“Sabemos que la cría está bien por sus vocalizaciones y el comportamiento de la madre”, dijo Smith. Los empleados del zoológico están listos para intervenir si algo parece estar mal, pero Smith explicó que Mei Xiang, que ha criado tres cachorros hasta su adultez, “sabe exactamente lo que hace”.

Por ahora, el personal del zoológico les permite a ambos estar solos. Mei Xiang se quedará con su cría, cuyo sexo todavía se desconoce, en un pequeño recinto interno en donde ha construido un modesto nido.

Durante aproximadamente una semana, la madre no se despegará de su cría ni siquiera para comer o beber. El cachorro, que no será nombrado en sus 100 primeros días de vida en apego a la tradición, se quedará en el recinto durante sus primeros meses. Por el momento es de color rosa y no tiene pelo; el distintivo pelaje negro y blanco le crecerá después.

Mientras tanto, el padre Tian Tian parecía estar felizmente ajeno al acontecimiento, mientras rodaba el sábado en su recinto exterior. Los pandas gigantes son mayormente solitarios y, en la naturaleza, sería normal que Tian Tian nunca conociera a su cría.

“No hay un rol verdadero para el macho en el cuidado del bebé”, detalló Monfort. “Probablemente esté más interesado en lo que hay para desayunar esta mañana”.

Mei Xiang fue artificialmente inseminada hace unos meses poco antes que todo el zoológico cerrara sus puertas el 14 de marzo por la pandemia de Covid-19.

Normalmente habrían utilizado una combinación de esperma congelado y esperma fresco extraído de Tian Tian, pero para reducir el número de procedimientos médicos en espacios reducidos, los empleados del zoológico sólo usaron esperma congelado.

