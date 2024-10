Caracas.- El mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este lunes que el magnate sudafricano Elon Musk invirtió "no menos" de mil millones de dólares en un supuesto plan de "violencia" contra los comicios del 28 de julio, en los que el chavista fue proclamado ganador por el Consejo Nacional Electoral (CNE), un resultado cuestionado dentro y fuera del país.

"Elon Musk, sé lo que estoy diciendo, lo digo con conocimiento de causa y creo que me quedo corto, Elon Musk invirtió en el golpe de Estado, en el brote fascista, en la violencia contra el proceso electoral en Venezuela, no menos de mil millones de dólares, no menos", dijo el jefe de Estado en su programa semanal de televisión, aunque sin mostrar pruebas al respecto.

Acusó nuevamente al fundador de SpaceX de estar "detrás" del plan de "la extrema derecha" venezolana -como suele referirse a la oposición mayoritaria, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- para generar violencia y desconocer el resultado anunciado por el CNE, que aún no publica los datos desagregados de esos comicios, pese a que estaba establecido en el cronograma oficial.

"Detrás está el Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, la conspiración permanente del imperio norteamericano, los billetes del poder económico, Elon Musk. Elon Musk (...) duró como un mes escribiendo todos los días, que Venezuela, que Maduro, que esto, salgan a las calles, quemen, maten, hagan, y Elon Musk quedó derrotado", sostuvo.

El líder chavista ve a Musk como su "archienemigo" y lo ha acusado de dirigir el "ciberfascismo" en Venezuela, especialmente por las protestas desatadas luego de las presidenciales, cuyo resultado oficial no es reconocido por numerosos países.

