Más Información

Tras controversia por la CIA, Maru Campos pide reunión con Sheinbaum; fiscalía alista informe detallado, dice

Tras controversia por la CIA, Maru Campos pide reunión con Sheinbaum; fiscalía alista informe detallado, dice

Planchan acuerdo para consejeros electorales; Citlalli Hernández acude a San Lázaro

Planchan acuerdo para consejeros electorales; Citlalli Hernández acude a San Lázaro

Exreina de belleza es asesinada a balazos dentro de su departamento en Polanco; suegra es señalada como presunta responsable

Exreina de belleza es asesinada a balazos dentro de su departamento en Polanco; suegra es señalada como presunta responsable

SLP, Zacatecas y Quintana Roo, los estados que el Verde quiere competir en el 2027; Querétaro, un as bajo la manga

SLP, Zacatecas y Quintana Roo, los estados que el Verde quiere competir en el 2027; Querétaro, un as bajo la manga

Querétaro vs Cruz Azul EN VIVO - Jornada 16 del torneo Clausura 2026 - Minuto a minuto

Querétaro vs Cruz Azul EN VIVO - Jornada 16 del torneo Clausura 2026 - Minuto a minuto

El Verde y PT alistan primer encuentro con Citlalli Hernández; reconocen su reciente nombramiento en Morena

El Verde y PT alistan primer encuentro con Citlalli Hernández; reconocen su reciente nombramiento en Morena

Amigos de Morena, los finalistas para el consejo del INE; oposición denuncia ilegalidad

Amigos de Morena, los finalistas para el consejo del INE; oposición denuncia ilegalidad

Diputados y senadores de Morena proponen reforma para aplazar elección judicial al 2028; piden incorporar nuevo requisito para ministros

Diputados y senadores de Morena proponen reforma para aplazar elección judicial al 2028; piden incorporar nuevo requisito para ministros

Brugada afirma que hay comunicación con PVEM y PT; diferencias políticas deberán resolverlas las dirigencias, señala

Brugada afirma que hay comunicación con PVEM y PT; diferencias políticas deberán resolverlas las dirigencias, señala

Milena Quiroga: “estamos orgullosos de los logros en La Paz”

Milena Quiroga: “estamos orgullosos de los logros en La Paz”

“¡Si os movéis, os sacrifico!"; rehenes sometidos grabaron video en Teotihuacán

“¡Si os movéis, os sacrifico!"; rehenes sometidos grabaron video en Teotihuacán

Agencia Federal de Aviación Civil investiga aterrizaje de globo en Teotihuacán; analiza sanciones

Agencia Federal de Aviación Civil investiga aterrizaje de globo en Teotihuacán; analiza sanciones

, la apuesta aeroespacial de , anunció este martes que ha llegado a un acuerdo con la empresa emergente de inteligencia artificial Cursor, con la posibilidad de comprarla a finales de año por unos 60 mil millones de dólares.

En un mensaje en su cuenta de X, la empresa de Musk confirmó que han establecido una “colaboración estrecha” con Cursor “para crear la mejor del mundo”.

El acuerdo anunciado hoy le otorga a SpaceX la opción de adquirir Cursor a finales de este año por 60 mil millones de dólares, o bien pagar 10 mil millones por el trabajo realizado conjuntamente, explicó la empresa de Musk.

Lee también

Con la alianza se espera que Composer, el modelo de codificación de Cursor, se compagine con la supercomputadora Colossus de SpaceX, lo que impulsará la carrera de IA en el sector.

El director ejecutivo de Cursor, Michael Truell, escribió en una publicación en X que está "entusiasmado por asociarse con el equipo de SpaceX para escalar Composer"; además, calificó el acuerdo como “un paso significativo” en programación de IA.

Cursor se ha visto bajo presión en los últimos meses después de que OpenAI y Anthropic anunciaran productos rivales para la escritura de código, los cuales fueron adoptados por diversas compañías tecnológicas, según informó The New York Times.

Lee también

No está claro si las compañías tienen previsto formalizar la operación antes o después de la salida a bolsa de SpaceX.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

gs

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

ISSSTE adelanta pago de pensión de mayo 2026: fecha EXACTA y quiénes cobran antes en 2026. Foto: iStock / PeopleImages / ISSSTE

ISSSTE adelanta pago de pensión de mayo 2026: fecha EXACTA y quiénes cobran antes en 2026

¿IMSS suspende pensiones en mayo 2026? Quiénes serían los afectados y la fecha clave. Foto: Especial / IMSS

¿IMSS suspende pensiones en mayo 2026? Quiénes serían los afectados y la fecha clave

La visa americana. Foto: iStock

Visa americana en México: el motivo de los retrasos y el truco para conseguir cita antes de 2026

Enfermeros mexicanos en Alemania. Foto: ChatGPT

Alemania busca enfermeros mexicanos para trabajar por $45,000: No exigen hablar alemán

FIFA PASS. Foto: ChatGPT

¿Necesito visa para ir al Mundial 2026 en Estados Unidos? Todo lo que debes saber