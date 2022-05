Elon Musk desata preocupación al hablar de su posible muerte “en circunstancias misteriosas”

El siempre polémico Elon Musk, quien acaba de adquirir Twitter, se volvió nuevamente el centro de atención al aludir a la posibilidad de su muerte.

“Si muero bajo circunstancias misteriosas, es un placer haberlos conocido”, tuiteó, sin dar más detalles.

El tuit, posteado a las 19:51 llevaba dos horas después más de 40 mil respuestas y casi 60 mil retuits.

“No morirás. El mundo te necesita para que lo reformes”, respondió @FarzadAhangi.

If I die under mysterious circumstances, it’s been nice knowin ya



Otros aludían a la posibilidad de que fuera a ser asesinado por “saber demasiado”.

“Espera… ¿qué sabes sobre Hillary Clinton?”, tuiteó @TimRunsHisMouth.

Pero la respuesta definitiva vino de la madre de Elon, la modelo canadiense-sudafricana Maye Musk.

“No es gracioso”, tuiteó, con dos emojis de enojo.

La declaración coincidió además con la celebración del Día de las Madres en Estados Unidos, y horas antes Maye había tuiteado declarándose “afortunada” por sus tres hijos: Elon, Kimbal y Tosca.

Acto seguido, el multimillonario jefe de Tesla y SpaceX respondió: “¡Lo siento! Haré mi mayor esfuerzo para mantenerme vivo”.

Sorry! I will do my best to stay alive.

— Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2022