Ella Emhoff, hijastra de Kamala Harris, muestra un seno en pasarela de moda en NY

Ella Emhoff, hijastra de la vicepresidenta Kamala Harris, volvió a ser noticia el sábado cuando mostró uno de sus pechos en un desfile de la Semana de la Moda en Nueva York.

La joven de 23 años, quien desde la llegada de Harris a la vicepresidencia ha despuntado en el mundo del modelaje, participó en el desfile de Prabal Gurung en el UN Plaza con un top verde transparente que dejaba uno de sus pechos al descubierto.

El top iba acompañado de una minifalda negra y sandalias de tiras.

Gurung dijo que su colección de transparencias y colores es un tributo a los “inadaptados” de la sociedad que “a menudo son observados y monitoreados, examinados pero invisibles”.

Emhoff es una de las dos hijas del primer matrimonio de Doug Emhoff, actual esposo de Harris y segundo caballero.

Durante la toma de posesión del presidente estadounidense Joe Biden, y de Harris, el 20 de enero de 2021, Emhoff acaparó la atención con un abrigo Miu Miu.

Desde entonces, su estrella no ha dejado de brillar: firmó un contrato con la empresa IMG. Hizo su debut en la pasarela de la Semana de la Moda de Nueva York y lanzó su colección de ropa en marzo pasado.



Asimismo, se convirtió en el rostro de la marca Adidas by Stella McCartney y ha trabajado con la marca británica de lujo Mulberry.

En una entrevista con la revista Elle, la joven se declaró sorprendida por la fama. “Al crecer, ¡nunca me vi a mí misma como alguien elegante, en absoluto!”, dijo. “Evidentemente, me encantaba la moda y estaba al tanto de las tendencias. Pero realmente me gustaba hacer mis propias cosas y sentirme realmente cómoda en mi propio cuerpo”.

Nunca, aseguró, “me vi a mí misma como una ‘persona a la moda’. ¡Y no sé si mis compañeros lo hicieron!”.

agv