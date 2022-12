Elenco de Frozen sorprende a niña ucraniana que cantó Let It Go en refugio antibombas

Una niña de 8 años que se volvió viral después de cantar Let It Go desde un refugio antiaéreo ucraniano estaba encantada de ver al elenco de Frozen unirse a ella en el escenario del OVO Arena, Wembley, durante las grabaciones de un espectáculo de Nochevieja.

Amelia Anisovych ganó atención mundial a los 7 años cuando fue filmada cantando la exitosa canción de Disney desde un refugio antibombas durante la invasión de Ucrania por Rusia, recordó el medio británico Metro.

Se le unieron en el escenario Samantha Barks y Emily Lane, quienes interpretan a los personajes principales Elsa y Anna en Frozen on the West End. Todas participaron en el evento de Nochevieja “Big Bash” de la Lotería nacional del Reino Unido.

Amelia apareció sorprendida y emocionada de cantar una versión de Let It Go con las estrellas frente a una audiencia de 8 mil personas. La niña se paró entre las dos invitadas tomándose de la mano mientras se ponía un vestido azul de malla que encajaba perfectamente con el espectáculo en el escenario.

Alesha Dixon, quien organizó el evento junto a Jason Manford, subió al escenario junto a la orgullosa madre de Amelia, Lilia.

El programa, que también contó con las actuaciones de Westlife, Sugababes, Joel Corry, Tom Grennan, Raye y Adam Lambert, se transmitirá en Nochevieja.

El evento celebra los momentos que unieron a las personas en 2022, mostrando los "momentos mágicos" del año pasado, así como las personas extraordinarias y la diferencia que han marcado gracias a los fondos de la Lotería Nacional, reportaron medios británicos.

