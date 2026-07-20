El Mundial también dejó casos de racismo, como el de los comentarios que lanzó Celeste Amarilla, senadora del Partido Liberal Radical Auténtico de Paraguay contra el jugador francés Kylian Mbappé. Amarilla publicó comentarios en X en los que se burlaba de los orígenes, la crianza, la educación y la apariencia del futbolista francés después de que Francia ganara el 4 de julio con un penalti.

“Hay un problema grave”, declaró Samuel Okafor, director ejecutivo de Kick It Out , una organización con sede en el Reino Unido que lucha contra la discriminación en el futbol a The Guardian.

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“El clima político actual está influyendo claramente en el futbol. Y esto está teniendo un impacto enorme en los niveles de abuso que presenciamos; sin duda, la gente se siente más envalentonada que nunca”, añadió. También hubo una denuncia oficial presentada por la federación holandesa de futbol, ??la KNVB, después de que ugadores fueran objeto de insultos racistas en línea tras la derrota de los Países Bajos contra Marruecos.

Para Human Rights Watch, es imposible desvincular el aumento del racismo del hecho de que gran parte del Mundial se estuviera celebrando en EU, bajo la supervisión de una administración que llevaba tiempo adoptando un lenguaje xenófobo, al tiempo que llevaba a cabo una represión migratoria sin precedentes. “Si están deportando a cientos de miles de personas, a menudo personas de color, entonces ese es el contexto de este Mundial”, dijo Minky Worden, de la organización. “Y sin duda está influyendo en el aumento de los ataques racistas”. Redacción

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