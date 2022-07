“Él no quería venir al desfile”: la historia de un abuelo mexicano que murió en el tiroteo de Chicago

Nicolás Toledo, de 76 años, no quería asistir al desfile del 4 de Julio en Highland Park, en Illinois, pero dado que usaba una silla de ruedas, tenía que estar siempre acompañado, y su familia no se quería perder el evento. Toledo no volvería a casa vivo.

El hombre, un mexicano que pasó toda su vida migrando entre su país y Estados Unidos, fue una de las víctimas fatales del tiroteo que se desató este lunes en el festival, y que dejó un saldo de seis muertos y una treintena de heridos, a manos de un tirador que desde el techo de un inmueble, disparó al azar contra los asistentes.

El sospechoso, identificado como Robert Crimo, fue detenido horas después, “sin incidentes”. El rifle que usó el atacante también fue recuperado.

The New York Times logró recuperar la trágica historia de Toledo.

Con tal de ir al desfile, la familia apartó lugar desde la noche anterior en un lugar privilegiado, que terminó siendo mortal.

Toledo estaba en su silla de ruedas, entre su hijo y un sobrino, cuando comenzaron los primeros disparos.

“Estábamos en shock”, dijo Xochil Toledo, nieta de Nicolás, al Times. “Pensamos que era parte del desfile”.

Cuando se dieron cuenta de lo que ocurría, era demasiado tarde. “Nos dimos cuenta de que nuestro abuelo fue impactado por las balas. Vimos sangre, y nos salpicó”, explicó al diario estadounidense.

Toledo tenía tres heridas de bala, y no sobrevivió. Su hijo, y el novio de Xochil también recibieron impactos de bala, aunque sus heridas no ponen en riesgo sus vidas.

El gobierno mexicano señaló que entre los seis fallecidos uno era connacional, y que había otros dos heridos, pero el Times dijo no tener claro si la víctima mortal de la que hablan las autoridades mexicanas era Toledo. La familia indicó que él tenía la ciudadanía doble y migraba entre Estados Unidos y México.

Hace apenas unos meses, acotó el rotativo, que Toledo regresó a Highland Park, a petición de su familia. Hace unos años, un carro lo atropelló en Highland Park y, derivado de aquel accidente, tenía una serie de problemas médicos.

“Lo trajimos aquí para que tuviera una mejor calidad de vida”, dijo Xochil Toledo. “Sus hijos querían cuidar de él, y ser más parte de su vida, pero ahora, esta tragedia ocurrió”, lamentó.

Xochil habló también con el diario Chicago Sun Times, al que contó que su abuelito estaba sentado en medio de la familia, escuchando a la banda que pasaba tocando música.

“Estaba tan feliz”, dijo. “Feliz de vivir ese momento”.

A decir de Xochil, fue su abuelito quien los salvó a todos. “Salvó nuestras vidas. Me habrían impactado a mí [las balas], a mi novio o a mis primos”.

El padre de Xochil intentó proteger a Nicolás y fue entonces cuando recibió un balazo en el brazo.

Cuando intentaron huir fue cuando se dieron cuenta de que el novio de Xochil también tenía un balazo en la espalda. Alguien lo llevó a un hospital cercano, porque pensaban que las ambulancias no se darían abasto.

“Todos llorábamos. No podíamos creer lo que había pasado. No podíamos respirar”.

El padre de Xochil ya salió del hospital, pero su novio sigue internado.

Sobre su abuelito, originario de Morelos, Xochil dijo al Sun Times que le gustaba pescar, y dar paseos por Highland Park. Prefería una buena comida casera a salir al restaurante.

“Era un abuelo dulce, cariñoso, sólo quería lo mejor para sus hijos y nietos”, recordó.

Xochil inició una campaña para recaudar fondos en GoFundMe. Con un objetivo inicial de 5 mil dólares, anoche llevaba recaudados 27 mil 931.

“Mi abuelo Nicolás Toledo, padre de 8 hijos y abuelo de muchos, nos ha dejado esta mañana del 4 de julio. Lo que se suponía que iba a ser un día de diversión en familia se convirtió en una horrible pesadilla para todos nosotros”.

Xochil aseguró que la familia está “rota”, a la vez que externó sus condolencias a todos aquellos que perdieron a alguien en el tiroteo.

“Hoy Nicolás es nuestro ángel de la guarda. Les pedimos que por favor mantengan a nuestra familia y a todas las familias de este horrible trágico en sus oraciones y que se mantengan fuertes como comunidad”.

Luego, en español, escribió: “Te quiero abuelito. Descansa en paz”.

