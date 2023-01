El macabro asesinato en EU que se volvió viral en TikTok

Michael Dudley, un hombre residente en el estado de Washington, en Estados Unidos, fue acusado por matar a dos personas que eran inquilinos en una propiedad de su pertenencia en el año 2020.

El sospechoso, de 64 años de edad, habría asesinado y desmembrado a Jessica Lewis y su novio Austin Wenner, de 35 y 27 años respectivamente, y había metido las partes de sus cuerpos en unas maletas, las cuales fueron encontradas por tres jóvenes, quienes subieron un video a TikTok mostrando el contenido de estas, según informó la emisora ‘KING5’.

Los fiscales del estado aseguraron que las víctimas fatales estaban alquilando una habitación en una propiedad de Dudley, ubicada en la población de Burien. No obstante, el propietario habría discutido con la pareja debido a que estaban atrasados en la renta.

Tras la declaración como culpable, varios familiares de las víctimas lloraron en silencio en la corte, para luego expresar su alivio terminada la sesión. “Estoy tan agradecida de que se haya hecho justicia... El mundo es un lugar más seguro sin Michael Dudley", dijo Charleen Kriens, madre de Austin Wenner, fuera de la sala del tribunal, según el diario The Seattle Times. "Obviamente, nunca estaremos completamente curados, pero nuestra familia no permitirá que Michael Dudley también nos quite la vida”.

Gina Jaschke, tía de Jessica Lewis, agradeció al cuerpo de detectives de la Policía de Seattle por resolver el caso con prontitud: “Sabía en mi corazón que él era culpable desde el principio. Estoy tan contenta de que haya terminado”.

Según el mismo medio, el fiscal adjunto de Seattle, Raymond Lee, reconoció que todas las pruebas que apuntaban como culpable a Dudley eran circunstanciales, pese a que nunca pudieron encontrar el arma con la cual el hombre habría asesinado a la pareja: “Ningún crimen es perfecto… (pero) las cosas que se perdió crearon un rastro que condujo a la policía directamente hacia él”.

No obstante, el abogado de Dudley, Bradley Barshis, fue crítico con la investigación, asegurando que las pruebas carecían de validez, pues la policía halló sólo una pequeña mancha de sangre en la habitación. El abogado comparó la mancha de sangre con la cantidad que puede haber en un cuerpo humano promedio, el cual es equivalente a cinco litros. “Simplemente no había nada porque no pasó nada en la casa de mi cliente”, aseguró Barshis.

Por lo pronto, se espera que el juicio concluya el próximo 10 de marzo de 2023, día en el que se le dictaminará la sentencia a Dudley, según The New York Post. Se podría enfrentar a cadena perpetua sin derecho a acceder a libertad condicional.

La reconstrucción de los hechos

El 9 de junio de ese año, día del altercado, un vecino llamó a las autoridades asegurando que había escuchado disparos y una voz masculina rogando para que le perdonara la vida.

Los fiscales mencionaron que Dudley les había disparado a ambos, para luego desmembrar sus cuerpos sin vida y esconder las partes en varias maletas, que, posteriormente, arrojó a mares, ríos y lagos.

10 días después, un trío de jóvenes dedicados a hacer vídeos para TikTok en Seattle, encontraron varias maletas que contenían partes de cuerpos humanos, las cuales grabaron y compartieron en redes sociales.

El metraje obtuvo hasta 30 millones de vistas en TikTok, pese a las críticas recibidas por la naturaleza de las imágenes. Más adelante, los videos fueron eliminados a petición de los familiares de las víctimas, luego de que los cuerpos fueran identificados por las autoridades.

El fiscal Lee aseguró que una mujer, cuya identidad no se conoce, había llegado a la casa de Dudley el día del crimen. Poco después habló con la Policía, diciéndoles que el hombre tenía varios rasguños y sus gafas rotas, además de que había visto una mano humana sobresaliendo de un montón de ropa en la habitación en la cual la pareja se estaba quedando.



Michael Lee Dudley rentaba una habitación a la pareja cuyos cuerpos desmembrados fueron hallados en maletas. FOTO: Twitter

“El cuerpo habría estado en las últimas etapas de rigor, por lo que una mano levantada no sería irrazonable dada la línea de tiempo”, dijo el fiscal Lee en el tribunal, según The Seattle Times.

Así mismo, Lee agregó que la ciudadana había visto varias armas en uno de los lavaplatos de la casa para luego deshacerse de estas. También se encargó de tomar fotografías de supuestos impactos de bala en los muebles de la misma pieza.

El padre de Wenner, por su parte, se había preocupado por no poder comunicarse ni con su hijo, ni con su novia, por lo que fue personalmente a la casa de Dudley, quien le dijo que la pareja ya se había mudado. No obstante, el familiar de la víctima se dio cuenta de que aún había una pila de ropa, la cual le pertenecía a su hijo.

“Sabemos que no están exactamente llenos de dinero, entonces, ¿por qué dejarían sus pertenencias personales si se mudaron voluntariamente?”, sentenció el fiscal.

