Ernesto Zedillo afirma que Morena ha copiado lo peor del PRI; "la corrupción guía su funcionamiento", asegura a medio español

Médicas de Hospital del IMSS de Irapuato graban video burlándose de paciente que se queja de dolor; Instituto inicia investigación interna

Sheinbaum inaugura Universidad Rosario Castellanos en Chalco; “la educación es un derecho, no un privilegio”, dice

¿Quién fue Manuel Lapuente, icónico entrenador del futbol mexicano? Hoy falleció a los 81 años

INE desmiente supuesto hackeo en su sistema; mantiene revisión preventiva y monitoreo

Día de Muertos en CDMX: Policías participan en la Primera Carrera de Botargas del Terror; este fue el personaje ganador

Vestidos de blanco, con fotos y pancartas, decenas de personas marchan en Mazatlán por desaparecidos y por la paz

Vinculan a proceso a “El Niño Sicario” en Tabasco; permanecerá en el tutelar de Villahermosa

Fórmula 1: detenciones por reventa, por apartar espacios y cientos de infracciones, el saldo del primer día del Gran Premio de México

Trump anuncia aumento del 10% de aranceles a Canadá

Restablecen al 100% el servicio eléctrico en 5 estados afectados por las lluvias

Semar refuerza unidad de Fuerzas Especiales; se gradúan 12 elementos entrenados junto a militares de EU

El Consejo Noruego para la Paz anunció este viernes la cancelación de la ceremonia del , que iba a estar dedicada a la líder opositora venezolana María Corina Machado. La decisión, según un comunicado de prensa, no afecta la condición de como ganadora del premio, otorgado oficialmente por el Comité Noruego del Nobel, el organismo independiente encargado de elegir a los galardonados.

Compuesto por 17 organizaciones independientes, el Consejo justificó la cancelación alegando que el premio no se ajustaba a los valores de la institución. La presidenta Eline H. Lorentzen declaró que "esta es una decisión difícil, pero necesaria" y enfatizó el respeto de la institución por el Comité Nobel y el Premio Nobel de la Paz como símbolo de reconocimiento mundial.

Añadió que el Consejo debe “ser fiel a sus propios principios y al amplio movimiento por la paz que representamos”.

Premio nobel FOTO: Archivo.
—Esperamos celebrar nuevamente el Premio Nobel de la Paz en los próximos años —dijo.

La declaración reforzó que el Consejo seguirá desarrollando su labor en favor de la paz, el desarme, el diálogo y la resolución no violenta de conflictos.

¿Cuándo se anuncio que María Machado gano el Premio Nobel?

María Corina Machado, por su parte, fue anunciada oficialmente como ganadora del Premio Nobel de la Paz el 10 de octubre por el Comité Noruego del Nobel.

La institución justificó su elección por su labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia.

El líder opositor venezolano ganó notoriedad al liderar la campaña de la oposición en las elecciones presidenciales de julio de 2024.

Aunque el régimen de Nicolás Maduro afirmó que el dictador había sido reelegido, la oposición presentó pruebas que cuestionaban el resultado oficial. Desde entonces, María Corina Machado ha vivido en la clandestinidad.

