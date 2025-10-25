El Consejo Noruego para la Paz anunció este viernes la cancelación de la ceremonia del Premio Nobel de la Paz, que iba a estar dedicada a la líder opositora venezolana María Corina Machado. La decisión, según un comunicado de prensa, no afecta la condición de Machado como ganadora del premio, otorgado oficialmente por el Comité Noruego del Nobel, el organismo independiente encargado de elegir a los galardonados.

Compuesto por 17 organizaciones independientes, el Consejo justificó la cancelación alegando que el premio no se ajustaba a los valores de la institución. La presidenta Eline H. Lorentzen declaró que "esta es una decisión difícil, pero necesaria" y enfatizó el respeto de la institución por el Comité Nobel y el Premio Nobel de la Paz como símbolo de reconocimiento mundial.

Añadió que el Consejo debe “ser fiel a sus propios principios y al amplio movimiento por la paz que representamos”.

Premio nobel FOTO: Archivo.

—Esperamos celebrar nuevamente el Premio Nobel de la Paz en los próximos años —dijo.

La declaración reforzó que el Consejo seguirá desarrollando su labor en favor de la paz, el desarme, el diálogo y la resolución no violenta de conflictos.

¿Cuándo se anuncio que María Machado gano el Premio Nobel?

María Corina Machado, por su parte, fue anunciada oficialmente como ganadora del Premio Nobel de la Paz el 10 de octubre por el Comité Noruego del Nobel.

La institución justificó su elección por su labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia.

El líder opositor venezolano ganó notoriedad al liderar la campaña de la oposición en las elecciones presidenciales de julio de 2024.

Aunque el régimen de Nicolás Maduro afirmó que el dictador había sido reelegido, la oposición presentó pruebas que cuestionaban el resultado oficial. Desde entonces, María Corina Machado ha vivido en la clandestinidad.

