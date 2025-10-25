Caracas.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) retirar la nacionalidad al opositor Leopoldo López por el que calificó de "grotesco, criminal e ilegal llamado a la invasión militar" del país sudamericano, informó la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez.

