Nairobi.- Al menos cinco personas han muerto por ébola en el nuevo brote de la enfermedad declarado el pasado martes en Uganda, donde las autoridades sanitarias ya han confirmado al menos 18 infecciones hasta este domingo, informó este lunes el Ministerio de Salud del país.

En su cuenta en Twitter, ese departamento indicó que se han detectado también "18 casos probables" de ébola y "18 muertes probables" por la enfermedad aún pendientes de confirmación en pruebas de laboratorio.

"El ébola se propaga rápidamente de una persona a otra y puede causar la muerte en poco tiempo. Sin embargo, es una enfermedad prevenible", recordó este lunes la ministra de Salud de Uganda, Jane Ruth Aceng, en su cuenta de Twitter.

Aceng recomendó a los ugandeses lavar sus manos con jabón y agua limpia a menudo, evitar dar la mano y abrazar a otras personas, y acudir al centro de salud más cercano si presentan los síntomas del ébola.

Según la ministra, las autoridades sanitarias han puesto en marcha una estricta campaña de sensibilización en el distrito de Mubende (centro), epicentro de este brote, lo que hace que, de momento, no sea necesario restringir movimientos ni imponer un confinamiento.

Asimismo, Aceng aseguró que los trabajadores sanitarios están trabajando 24 horas para contener la expansión de este virus.

"Los mercados, las escuelas y las tiendas permanecerán abiertas. Pueden mandar a sus hijos a los colegios, pero mantengan la alerta y cooperen con los equipos sanitarios en el terreno", señaló Aceng el pasado fin de semana.

