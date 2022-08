Donald Trump es la mayor amenaza para Estados Unidos, dice exvicepresidente Dick Cheney

El exvicepresidente republicano Dick Cheney se lanzó este jueves en contra del exmandatario Donald Trump, a quien llamó “cobarde” y “una amenaza para Estados Unidos, en un anuncio de campaña para su hija, la representante por Wyoming Liz Cheney, quien enfrenta unas primarias complicadas este mes en el estado.

“En nuestros 246 años de historia, nunca ha habido un individuo que constituya una mayor amenaza para nuestra república que Donald Trump”; dice Dick Cheney en el anuncio, de 60 segundos de duración, y que se estrenó este jueves. “Trató de robarse la más reciente elección usando mentiras y violencia para mantenerse en el poder después de que los votantes lo habían rechazado”, continuó.

El exvicepresidente, de 81 años y quien ejerció el cargo en la administración de George W. Bush, llamó “cobarde” a Trump. “Un verdadero hombre no le mentiría a sus simpatizantes. Perdió su elección y perdió en grande. Lo sé, él lo sabe y, en lo más profundo, creo que la mayoría de los republicanos lo saben”.

Liz Cheney encabeza el comité de la Cámara de Representantes que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero y es una de las voces más críticas al papel que jugó Trump en la insurrección.

Lee también: Trump fue a dar al hospital; yo trabajé desde la Oficina Oval: Biden reaparece y contrasta su contagio de Covid-19 con el del republicano

El anuncio se da a conocer a menos de dos semanas de las primarias republicanas de Wyoming, donde Liz Cheney va muy rezagada frente a su rival, Harriet Hageman, quien tiene el respaldo de Trump. Las elecciones son el 16 de agosto.

La negativa de la representante a dar marcha atrás en las críticas al expresidente ha derivado en el rechazo del Partido Republicano y de los votantes leales a Trump.

Lee también: Departamento de Justicia de EU investiga acciones de Trump por el asalto al Capitolio: WP

“Lynne y yo estamos muy orgullosos de Liz por defender la verdad, por hacer lo correcto, por honrar su juramento a la Constitución cuando tantos en nuestro partido están demasiado asustados para hacerlo”, dijo Dick Cheney en el anuncio.

“Liz no tiene miedo. Nunca se echa atrás en una lucha. No hay nada más importante que ella pueda hacer que liderar el esfuerzo para asegurarse de que Donald Trump nunca más se acerque a la Oficina Oval. Y lo conseguirá”, afirma en el anuncio, que concluye así: “Soy Dick Cheney. He votado con orgullo a mi hija. Espero que tú también lo hagas”, dijo.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.

vare/acmr