Las selecciones que han expresado preocupación por la seguridad en México rumbo al Mundial

La seguridad en México rumbo a la Copa del Mundo de la FIFA se ha convertido en un tema que varias selecciones no han pasado por alto. Aunque el país avanza en los preparativos para recibir la justa junto a Estados Unidos y Canadá, algunos combinados nacionales han comenzado a manifestar inquietudes relacionadas con posibles riesgos fuera de la cancha.

Entre expectativas deportivas y un calendario cada vez más apretado, los equipos han buscado información adicional y mayores garantías, luego de enterarse por medio de redes sociales de lo ocurrido en varios estados del país tras la ola de violencia, detonada tras el operativo federal en Tapalpa donde fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Con el paso de las horas, las federaciones y autoridades de países como Portugal, Bolivia, Jamaica y Alemania han expresado su preocupación y han pedido a la FIFA mantenerse atenta a los informes de las autoridades mexicanas para brindar mayor tranquilidad a sus jugadores y aficionados.

ESTO HAN MENCIONADO LAS SELECCIONES EN REDES SOCIALES Y CONFERENCIAS

PORTUGAL

La Federación Portuguesa de Futbol ha asumido una postura de vigilancia constante ante el clima de seguridad en México, consciente de que cualquier decisión sobre su visita debe tomarse con rigor. Mientras observa de manera cercana la evolución del contexto, el organismo evalúa si existen las condiciones necesarias para que la Selección de Portugal realice el viaje programado al Estadio Azteca el próximo 28 de marzo.

BOLIVIA

El presidente de la Federación Boliviana de Futbol, Fernando Costa, reconoció que la situación de seguridad en México ha generado inquietud dentro de su delegación y solicitó el refuerzo de las medidas de protección antes de su participación en el repechaje programado en Monterrey y Guadalajara.

ALEMANIA

La preocupación también alcanzó a Alemania, donde autoridades vinculadas al deporte han solicitado claridad sobre el panorama de seguridad en México previo al Mundial. Christoph Ploss, coordinador de turismo del gobierno alemán, señaló que la FIFA debe trabajar de manera estrecha con los países sede para garantizar condiciones óptimas para los aficionados y las delegaciones, subrayando que la estabilidad del torneo depende de medidas firmes y verificables.