Camila Osorio se cita con Katie Boulter en la segunda ronda del Mérida WTA 500

Televisa ficha a Miguel Herrera como comentarista: así será su nueva etapa

Alemania pide a la FIFA garantizar seguridad en el Mundial, tras operativo contra “El Mencho”

Liga MX Femenil: Así marcha la tabla de posiciones tras la Jornada 10 del Clausura 2026

Paramount+ enciende la jaula: México tiene nuevo hogar para la UFC

La Selección Mexicana enfrentará este miércoles, en el Estadio Corregidora de Querétaro, a Islandia, en un juego más de preparación para el Tricolor rumbo a su debut en la Copa del Mundo de 2026.

La escuadra de Javier Aguirre, que contará únicamente con futbolistas de la Liga MX, espera ofrecer una buena presentación en casa que fortalezca la confianza de los seguidores, quienes compraron la totalidad de las entradas con la ilusión de un triunfo.

El juego, que será transmitido por las dos cadenas de televisión más importantes del país, marcará para Televisa la presentación de Miguel Herrera, experimentado entrenador que fungirá como analista del encuentro.

El extécnico del América, quien fracasó en su misión de llevar a Costa Rica a la Copa del Mundo al no superar las eliminatorias de Concacaf, fue anunciado por la televisora en redes sociales.

Herrera, que se encontraba a la espera de alguna oferta para regresar al banquillo en la Liga MX, también aportará su experiencia en los juegos del futbol mexicano y en algunos programas de debate de TUDN, empresa que lo incluirá en su panel rumbo al Mundial.

En el pasado, el “Piojo” ya había tenido un rol como comentarista al ser una de las figuras de Fox Sports, empresa que dejó para asumir la dirección técnica de la selección tica hace un tiempo.

