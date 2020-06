Donald Trump dice estar abierto a reunirse con Nicolás Maduro

En una entrevista con Axios, de la que hoy salió un adelanto, el presidente Donald Trump sugirió que tenía dudas sobre su decisión de reconocer a Juan Guaidó como el líder legítimo de Venezuela y declaró que está abierto a reunirse con el mandatario Nicolás Maduro .

Cuando se le preguntó si se reuniría con Maduro, Trump dijo: "Tal vez pensaría en eso ... a Maduro le gustaría reunirse. Y nunca me opongo a las reuniones, ya sabes, rara vez me opongo a las reuniones".

Sobre Guaidó, el gobernante estadounidense dijo: "Podría haber vivido con él o sin él, pero estaba muy firmemente contra lo que está pasando en Venezuela".

Lea también: El inesperado acuerdo entre Maduro y Guaidó contra el Covid-19 en Venezuela

También declaró: "Guaidó fue elegido. Creo que no estaba necesariamente a favor, pero dije: a algunas personas les gustó y a otras no. Estuve de acuerdo con eso".

En esta semana se publicaron extractos del libro del exasesor de Seguridad Nacional, John Bolton, y en ellos se lee que el mandatario quiso retirar su apoyo al líder opositor venezolano Guaidó sólo 30 horas después de reconocerle como presidente interino de Venezuela por considerar que proyectaba una imagen de "niño" frente a la "dureza" de Maduro.

De acuerdo con The Washington Post, Bolton explica en su libro The Room Where It Happened: A White House Memoir, que Trump no estaba convencido con la idea de respaldar a Guaidó, que en enero de 2019, en calidad de jefe de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), se declaró presidente interino de Venezuela al considerar ilegítima la reelección en 2018 de Maduro.

cev