Donald Trump cumple 74 años entre señalamientos por problemas de salud

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien cumplió 74 años este domingo, negó estar disminuido físicamente, tras la difusión de un video en el que se lo ve bajar una escalera de manera inestable.

El mandatario acababa de pronunciar el discurso de entrega de diplomas a los cadetes de la prestigiosa academia militar de West Point, cerca de Nueva York, cuando tuvo dificultades para bajar por una rampa.

Lee también: Las protestas en EU muestran “profundas crisis internas”: Putin

El video despertó críticas y burlas en redes sociales, pero en la noche del sábado Trump ironizó sobre el incidente en Twitter.



Why is Trump having trouble walking down a ramp and drinking a glass of water with one hand?

Does he have Parkinson’s?

What was the reason for the mysterious Walter Reed trip last year?

We deserve answers.pic.twitter.com/8wemcucnGN

— Lindy Li (@lindyli) June 13, 2020