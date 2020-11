Donald Trump anuncia despido del jefe del Pentágono

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este lunes el despido de Mark Esper, jefe del Pentágono.

En una serie de mensajes en Twitter, Trump dijo: "Me complace anunciar que Christopher C. Miller, el muy respetado director del Centro Nacional de Contraterrorismo (confirmado por unanimidad por el Senado), será Secretario de Defensa interino, con efecto inmediato".

El mandatario agradeció a Esper su servicio.

Según los informes, Esper estaba preparando una carta de renuncia la semana pasada.

I am pleased to announce that Christopher C. Miller, the highly respected Director of the National Counterterrorism Center (unanimously confirmed by the Senate), will be Acting Secretary of Defense, effective immediately..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020