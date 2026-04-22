Katmandú.- El ministro del Interior nepalí y ex-DJ, Sudan Gurung, una de las figuras más visibles del movimiento de la "Generación Z" en Nepal, dimitió de su cargo en el nuevo gobierno de Balendra Shah, tras apenas un mes de mandato, por acusaciones de corrupción.

La dimisión del antiguo DJ se produce tras las revelaciones del diario Kantipur Daily, que vinculan al político con el empresario Deepak Bhatta, quien actualmente está siendo investigado por lavado de dinero.

Según los registros bancarios publicados por el medio, Gurung realizó transacciones millonarias con diversos individuos sin poder aclarar ni el origen ni el propósito de dichos fondos.

"En los últimos días, me he tomado en serio las preocupaciones públicas planteadas sobre mis acciones y asuntos relacionados", admitió el ministro a través de su cuenta de Facebook, donde anunció su renuncia.

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"Para mí, la ética es más grande que cualquier cargo y no hay nada mayor poder que la confianza del pueblo. Si alguien cuestiona al gobierno formado sobre la sangre y el sacrificio de mis 46 hermanos y hermanas, la respuesta es la ética", añadió Gurung, subrayando que el movimiento juvenil nació para exigir transparencia y un gobierno limpio.

Con este paso, el político aseguró que busca evitar cualquier conflicto de intereses y permitir que la investigación sobre su patrimonio avance sin interferencias.

Sudan Gurung, figura clave del movimiento de la "Generación Z" en Nepal

Fundador de la ONG humanitaria Hami Nepal, Gurung saltó a la fama como líder de las protestas que el septiembre pasado tumbaron al antiguo gobierno y dejaron más de 70 muertos en el país del Himalaya.

Además, fue una pieza clave en las negociaciones para disolver el parlamento y nombrar el gobierno interino de la jueza Sushila Karki, un proceso que despejó el camino hacia las elecciones anticipadas en las que triunfó el movimiento juvenil.

Con su salida, ya son dos los ministros que abandonan el gabinete del primer ministro Balendra Shah en menos de un mes desde su legada al poder en marzo.

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El pasado 9 de abril, el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Deepak Kumar Sah, fue destituido tras ser acusado de utilizar su cargo para favorecer a su esposa en la Junta de Seguro Médico.

Este nuevo escándalo estalla en un momento delicado para el gobierno actual, que acaba de poner en marcha una comisión especial para investigar el patrimonio de los políticos que han ocupado altos cargos en Nepal durante las últimas dos décadas.

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