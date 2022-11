Diez claves para entender las primeras semanas caóticas de Elon Musk en Twitter

Nueva York.- Hace dos semanas que Elon Musk compró la red social Twitter y desde entonces, el hombre más rico del mundo y la plataforma no han dejado de ser noticia: desde el cobro por la verificación hasta la recomendación del multimillonario a los estadounidenses para votar por los republicanos en las elecciones del martes pasado.

"Operador de línea directa para las quejas de Twitter", se lee en su biografía de la cuenta (que tiene 115 millones de seguidores), y después de que el medio especializado The Vergey publicara un artículo titulado: "Bienvenido al infierno, Elon", Musk cambió su localización a: "Infierno", aunque luego lo eliminó. Estas son siete sucesos clave en Twitter desde que quedó en manos de Elon Musk:

Musk hizo oficial la compra de la red social compartiendo un video en su cuenta en el que se le veía entrar en la sede de San Francisco cargando un lavamanos junto con el mensaje: "Entrando en la sede de Twitter, ¡asimílenlo!”. (Lavamanos y asimilar son la misma palabra en inglés).



Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7

— Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022