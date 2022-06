Díaz-Canel y Maduro cumplen promesa y hablan en Los Ángeles, en la Cumbre de los Pueblos

Tal como lo prometieron, los presidentes cubano, Miguel Díaz-Canel, y venezolano, Nicolás Maduro, hicieron oír sus voces en Los Ángeles, en la Cumbre de los Pueblos, que se realiza de forma simultánea a la de Las Américas, que concluye este viernes.

A través de un mensaje de video, Díaz-Canel agradeció al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, por su apoyo. “Nuestro especial reconocimiento al presidente López Obrador”, así como al primer ministro de Vicente y Granadinas, y a los presidentes de Bolivia y Honduras, que rechazaron asistir a la Cumbre de las Américas en protesta por la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua del evento. También dio las gracias a los líderes que, aun asistiendo a la cumbre, expresaron su rechazo a las exclusiones, así como “el criminal bloqueo contra nuestro pueblo”.

“Norteamérica no es el enemigo. La Norteamérica de los trabajadores, de los pueblos originarios, de los migrantes, también excluidos, no una vez, sino cada día por el despiadado imperio del mercado, esa Norteamérica rebelde, contestataria, no es y nunca será enemiga”.

Maduro también emite mensaje a la Cumbre

Maduro también grabó un video para la que llamó la “verdadera cumbre de Los Ángeles”.



“Aquí estamos, plantados en la construcción de un mundo diferente, un mundo multipolar, multicéntrico, un mundo basado en el diálogo y el respeto, en el trato igual”. Hay un mundo, aseguró, “más allá del imperio de Estados Unidos”.

El mundo, insistió, es “mucho más grande que la prepotencia y la arrogancia de Washington, de un imperio decadente que se quiere comportar como si todavía fuera el imperio dominante y hegemónico de nuestra América. Ese tiempo pasó. Los pueblos de América vamos a vivir nuestro propio camino”.

En la Cumbre de los Pueblos, que también concluye este viernes, participan organizaciones sociales, sindicales y políticas, que han hablado sobre el impacto humanitario de las políticas estadounidenses en Latinoamérica y El Caribe, de la lucha por la democracia, el bloqueo contra Cuba, entre otros temas.

El gobierno de Joe Biden defendió la exclusión de Venezuela, Nicaragua y Cuba de la Cumbre de las Américas, alegando que esos países distan mucho de ser democráticos. Pero la decisión llevó a gobernantes como López Obrador a no asistir al evento y a otros, como el argentino Alberto Fernández, a denunciar en su participación a Washington. “Ser anfitrión no da derecho a imponer”, aseguró.

vare/acmr