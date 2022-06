"Día negro": Gobernadora de NY se pronuncia tras fallo contra restricción a la portación de armas en EU

La gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, tildó de "día negro" el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que garantiza el porte de armas de fuego en público, que impide que los estados puedan legislar al respecto.

El fallo, aprobado por 6 votos contra 3, coincide con el aumento de la violencia con armas de fuego y revoca la ley de Nueva York que requería que una persona demostrara legítima defensa para recibir un permiso de porte de armas.

"Terrible, absolutamente terrible, que nos han "arrebatado nuestro derecho a imponer restricciones razonables", dijo a la prensa.

"Podemos tener restricciones de expresión, no puedes gritar fuego en un teatro lleno de gente pero de alguna manera no se permiten restricciones en la Segunda Enmienda" de la Constitución que garantiza el derecho al porte de armas desde 1788, cuando solo había "arcabuces".

"Siento que ese día negro ha llegado", agregó. "No nos echaremos atrás, nos defenderemos", prometió.

Hochul tuiteó después que el fallo es "indignante" y acusó a los seis jueces que votaron a favor de actuar "irresponsablemente".

"En respuesta a este fallo, estamos revisando cuidadosamente nuestras opciones - incluida una sesión especial de la legislatura".

"Cuando acabábamos de aprobar una ley de reforma de armas de fuego líder en el país, seguiré haciendo todo lo que esté a mi alcance para que los neoyorquinos estén a salvo de la violencia armada", escribió.

In response to this ruling, we are closely reviewing our options – including calling a special session of the legislature.

Just as we swiftly passed nation-leading gun reform legislation, I will continue to do everything in my power to keep New Yorkers safe from gun violence.

— Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) June 23, 2022