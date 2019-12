Detienen a autor de disparos en Columbus, Ohio

Columbus, Ohio. La policía de Columbus, del estado de Ohio , informó esta noche que fue detenido el sospechoso de hacer disparos desde una casa, ubicada al oeste de esta ciudad estadounidense, por el equipo de reacción inmediata SWAT.

En su cuenta de la red social de Twitter, las autoridades policiales indicaron que el detenido fue controlado después de que el equipo de asalto dispersó gas al interior de la vivienda, cercana a Apple Blossom Lane.

No se dieron más detalles sobre posibles personas dentro del domicilio y sólo se indicó que los negociadores de rehenes se encontraban en el lugar para una rendición pacífica.

La policía tampoco proporcionó más información de la persona detenida en la casa. Mientras tanto, las investigaciones continúan.



*3RD UPDATE 12/16/19 6:10pm: The suspect was taken into custody after SWAT deployed gas into the home.

Acting Deputy Chief Blake Griffith will be updating local media at 6:20pm. https://t.co/htFjPQfsHf

— Columbus Ohio Police (@ColumbusPolice) December 16, 2019