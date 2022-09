"Desaire" en la realeza por Meghan: Príncipe Harry rechazó cenar con Carlos III tras muerte de Isabel II

El príncipe Harry, de 38 años, rechazó una invitación a cenar con el rey Carlos III y el príncipe William, actual príncipe de Gales, en Balmoral después de que a Meghan se le prohibió unirse a la realeza el día que murió Isabel II, el 8 de septiembre, reportaron medios británicos.

El duque de Sussex insistió en que Meghan Markle se uniera a él, antes de que Carlos III llamara para decir que "no era apropiado", afirmaron las fuentes, según The Mirror, el Daily Mail y The Sun.

Se afirma que en la disputa que siguió, durante la cual Harry luchó para persuadir a su padre de que permitiera que Meghan lo acompañara, perdió un vuelo que llevaba a William y sus tíos Andrew y Edward a Escocia.

Según los informes, a Harry se le dijo que hiciera sus propios arreglos de viaje y finalmente aterrizó en Aberdeen sin la duquesa de Sussex a las 6:35 p.m., momentos después de que se anunciara públicamente la muerte de la reina.

También se negó a cenar con el rey, la reina consorte Camilla y el príncipe William esa noche, informó the Sun.

Una fuente afirmó que Harry estaba "furioso" y que su negativa a cenar con su padre y su hermano fue vista como un "gran desaire".

De acuerdo con la fuente: “Harry estaba tan ocupado tratando de llevar a Meghan a Balmoral y remando contra su familia que perdió el vuelo.

"Carlos III tiene una invitación abierta para que Harry cene con él cuando esté en el campo (...) pero Harry estaba tan furioso que se negó a comer con su padre y su hermano.

“Fue un gran desaire. Y salió de Balmoral lo antes posible para tomar el primer vuelo comercial de regreso a Londres”.

El príncipe Harry comió con el duque de York y el conde y la condesa de Wessex antes de irse temprano a la mañana siguiente, informó The Sun.

Harry regresó con Meghan a las 8:28 a. m., donde estaba sentado solo en la parte trasera de un Range Rover mientras lo sacaban de la casa escocesa de la familia real, donde había llegado a las 7:52 p. m. la noche anterior.

El Daily Mail mencionó que el príncipe Harry fue llevado al aeropuerto de Aberdeen a las 9:20 a. m., dirigido por cinco policías, y abordó un vuelo a Londres que partía a las 10 a. m.

Una trabajadora del aeropuerto ofreció sus condolencias cuando el príncipe estaba a punto de subir los escalones de un avión de British Airways.

Desde entonces, la pareja ha participado en más de una semana de luto nacional con otros miembros de la Familia Real en varios actos.

A pesar del desaire en la cena, William le pidió a Harry y Meghan que caminaran con él y Kate, nueva princesa de Gales, para ver las ofrendas florales para la reina en el Castillo de Windsor el 10 de septiembre.

Lee también: ¿Reconciliación? Revelan supuesta carta que Meghan envió al rey Carlos III

Carlos III permitió que su hijo usara un uniforme para una vigilia con los otros nietos de la reina durante la ceremonia de duelo en Westminster Hall.

Harry y Meghan volaron de regreso a California el martes, 24 horas después de que la familia sepultara a la reina.

A principios de esta semana, se afirmó que Meghan solicitó una reunión 'uno a uno' con el rey Carlos III en un intento por curar las desavenencias antes de irse a California con Harry después del funeral de la reina.

Desde el Megxit, la relación de Meghan y Harry con los Windsor ha sido muy tensa, sobre todo desde la entrevista con Oprah Winfrey, donde denunciaron haber sufrido comentarios racistas y ella llegó a sugerir que pensó en quitarse la vida.

Mientras, el nuevo príncipe de Gales "simplemente no puede perdonar" a su hermano, el príncipe Harry , por la forma en que se ha comportado y los problemas que ha causado a la familia, afirmó Katie Nicholl, autora del libro "The New Royals", reportó The Mirror.

Lee también: Meghan Markle es captada llorando durante el funeral de la reina Isabel II

Camilla "escupió el té": hubo tensión

Las revelaciones se dan después de los informes de que Carlos insistió en reunirse con Harry y Meghan antes de su audiencia con la soberana que estaba enferma, según el nuevo libro "The New Royals".

Si bien se informa que padre e hijo "se saludaron calurosamente", todavía hubo momentos de tensión que dejaron a Camilla, entonces duquesa de Cornualles, sin palabras.

Según los informes, Camilla, que ahora es la reina consorte, se sorprendió cuando el príncipe, de 38 años, sugirió que un tercero imparcial estuviera allí para mantener la paz, informó Vanity Fair en un extracto del libro.

Camilla escupió su té en estado de shock cuando el príncipe Harry lanzó la idea del mediador.

Se afirma que el príncipe Harry y su esposa llegaron tarde a la conversación y que Carlos sólo tuvo 15 minutos con la pareja del jet-set antes de que tuvieran que irse al Royal Maundy Service en el Castillo de Windsor.

Lee también: Estas son las joyas que usaron Kate y Meghan en homenaje a Isabel II: broches de la reina y aretes de Lady Di

"Harry se debatirá entre su familia y su esposa"

También se dice que las próximas memorias del príncipe Harry todavía son una gran preocupación en el Palacio de Buckingham. El duque de Sussex ha firmado un contrato de cuatro libros valorado en millones con Penguin Random House, el primero de ellos una memoria reveladora que estaba programada para salir a la imprenta a finales de este año .

Una vez que se publique el libro, no habrá vuelta atrás para el Príncipe Harry , según el autor real Robert Jobson.

Escribió en The Sun: “Harry sin duda se debatirá entre querer la aceptación de su familia y también el amor de su esposa".

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.

vare/rcr