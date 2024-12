El Departamento de Agricultura de Estados Unidos exigirá que se analice el suministro de leche para detectar el virus de la gripe aviar.

El departamento comenzará a analizar muestras masivas de leche no pasteurizada provenientes de instalaciones de procesamiento de lácteos en todo el país, indicaron medios como el The New York Times.

“Los agricultores y procesadores de productos lácteos deberán proporcionar muestras de leche cruda cuando el gobierno lo solicite. Las normas también exigen que los propietarios de granjas con rebaños infectados proporcionen detalles que ayuden a los funcionarios a identificar más casos y contactos”, indicó el medio.

La medida se da después de que el virus comenzó a circular entre el ganado lechero hace casi un año.

