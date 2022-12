Denuncian tiroteo en congregación de Testigos de Jehová en Colorado

Una fuerte presencia policial en Thornton, Colorado, fue reportada esta mañana de Navidad. Según un tuit publicado por funcionarios del Departamento de Policía de Thornton, iniciaron una investigación por homicidio.

Los socorristas también fueron llamados a 951 Milky Way, donde se encuentra el Salón del Reino de los Testigos de Jehová.

De acuerdo con testigos, alguien disparó un arma en el estacionamiento a un integrante de la congregación.



Además, los testigos dijeron que el sospechoso trató de arrojar algo, de apariencia similar a una bomba casera, al edificio.

Aproximadamente a las 11 horas, la Unidad de Materiales Peligrosos del Departamento del Sheriff del Condado de Adams llegó a la escena, reportó Fox31.

De acuerdo con las autoridades, no hay una amenaza activa.

Thornton PD is investigating a homicide at Kingdom Hall, 951 Milky Way. Heavy police presence at the scene. There is no active threat. Updates here… pic.twitter.com/hg0M3YHwjP

— Thornton Police Dept (@ThorntonPolice) December 25, 2022