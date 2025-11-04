Más Información

Sheinbaum encabeza primera reunión con gabinete para Plan Michoacán por la Paz; coordinan trabajos para consultas

Mamdani gana elección por alcaldía de Nueva York; será el primer musulmán en asumir el cargo

Casa Blanca condena "toda forma de violencia política", tras asesinato de alcalde Carlos Manzo

Falla seguridad de Sheinbaum; sujeto la toca sin su consentimiento

Miss Universo condena agresión a Fátima Bosch y anuncia acciones contra Nawat Itsaragrisil

INE multa a cinco partidos con 28 mdp por afiliaciones sin consentimiento; Morena es el más sancionado

Congreso de Michoacán recibe propuesta para que Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, sea alcaldesa interina de Uruapan

Lilly Téllez llama cobarde e imbécil a Noroña tras asesinato de Carlos Manzo; responsabiliza a la 4T por no apoyar a alcalde

Cárdenas Batel pidió a Calderón intervención del Ejército en Michoacán: Ramírez Acuña; "él no podía controlar la violencia", afirma

De la guerra de Calderón al Plan Michoacán de Sheinbaum; así han sido los planes de seguridad en la entidad

Van 27 acuerdos reparatorios tras explosión de pipa en Iztapalapa: Fiscalía CDMX

Ya fueron identificadas las 23 víctimas mortales del incendio en el Waldo's de Hermosillo: Fiscalía de Sonora

Washington. fue reelegido este martes como alcalde de Cincinnati (Ohio), al imponerse al republicano Cory Bowman, medio hermano del vicepresidente de , JD Vance, según proyecciones de medios locales.

Pureval, del Partido Demócrata, fue elegido por primera vez en 2021 y logró un amplio margen en las primarias municipales de mayo, donde obtuvo más del 80 % de los votos.

Aunque el cargo de alcalde es oficialmente no partidista, el dirigente es identificado con la corriente progresista del Partido Demócrata.

Antes de ocupar la alcaldía, Pureval se desempeñó como abogado y funcionario público local. Su victoria refuerza el control demócrata en una de las principales ciudades de Ohio, un estado clave en el panorama político estadounidense.

mgm/xcg

