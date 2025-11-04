Más Información
Washington. Aftab Pureval fue reelegido este martes como alcalde de Cincinnati (Ohio), al imponerse al republicano Cory Bowman, medio hermano del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, según proyecciones de medios locales.
Pureval, del Partido Demócrata, fue elegido por primera vez en 2021 y logró un amplio margen en las primarias municipales de mayo, donde obtuvo más del 80 % de los votos.
Aunque el cargo de alcalde es oficialmente no partidista, el dirigente es identificado con la corriente progresista del Partido Demócrata.
Lee también Abigail Spanberger gana gubernatura de Virginia, EU, según AP; será la primera mujer en liderar el estado
Antes de ocupar la alcaldía, Pureval se desempeñó como abogado y funcionario público local. Su victoria refuerza el control demócrata en una de las principales ciudades de Ohio, un estado clave en el panorama político estadounidense.
mgm/xcg
ViveUSA
