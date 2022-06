Democracia, migración y mariachi, en la Cumbre

Los Ángeles.— Entre ausencias, temor migratorio, defensa del sistema democrático y hasta música mexicana, el presidente Joe Biden dio anoche la bienvenida a los jefes de Estado y representantes de gobierno a la IX Cumbre de las Américas.

Estados Unidos decidió excluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua del evento, alegando la falta de democracia que enfrentan. Ello motivó al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador a no viajar a Los Ángeles.

Anoche, Biden ocupó parte de su discurso inaugural para afirmar que la democracia es el “sello” del Hemisferio Occidental y advertir que, a pesar de ello, “mientras nos reunimos hoy, la democracia está bajo ataque en el mundo”. El mandatario llamó a los asistentes a unirse “y renovar nuestra convicción de que la democracia no sólo es el rasgo definitorio de las historias de América, sino ingrediente esencial para el futuro” de la región.

“Nuestra región es grande y diversa. No siempre estamos de acuerdo en todo”, dijo un Biden que mientras esperaba a sus invitados se dio tiempo para un bailecito con su esposa, Jill.

“Pero debido a que somos democracias, resolvemos nuestros desacuerdos con respeto mutuo y diálogo”, declaró.

La Casa Blanca rechazó ayer que la ausencia de varios líderes en la Cumbre de las Américas implique un retroceso para la democracia, destacando en cambio los esfuerzos en seguridad alimentaria, clima y otras áreas que se discutirán en el foro hemisférico. Los principales asesores del presidente Joe Biden argumentaron que ésta no era una causa perdida sólo porque el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y los dirigentes de Bolivia, Honduras, entre otros decidieron no acudir en protesta por las exclusiones. Un claro recordatorio de las inasistencias se produjo cuando el presidente y la primera dama se pararon en la alfombra roja en Los Ángeles para saludar a los funcionarios extranjeros que asistieron y pocos eran jefes de Estado.

La migración es el otro gran tema que marca la cumbre, que comenzó, coincidencia o no, a ritmo de mariachi, con la canción de El Rey.

En momentos en que una caravana compuesta por unos 15 mil migrantes avanza por territorio mexicano rumbo a Estados Unidos, la administración dejó en claro que “la migración segura y ordenada es buena para todas nuestras economías”, pero las formas “ilegales” son inaceptables. “Reforzaremos nuestras fronteras a través de acciones innovadoras y coordinadas con nuestros socios regionales”, dijo Biden en la ceremonia de apertura de los eventos que se desarrollarán hasta el viernes en Los Ángeles.

Entre los nuevos programas que se espera que Biden presente destaca una iniciativa de financiamiento de seguridad alimentaria de 300 millones de dólares, una nueva alianza climática que ayudará a los países del Caribe a acceder a fuentes de energía bajas en carbono y un programa para capacitar a 500 mil trabajadores de la salud en las Américas durante los próximos cinco años.

La migración se ha convertido en el foco de atención de la Cumbre de las Américas. “La frontera está cerrada; no se arriesguen”, es el duro mensaje que mandó Brian Nichols, subsecretario estadounidense para América Latina, a los migrantes que buscan llegar a EU. Se espera que la Declaración de Los Ángeles que se anunciará mientras Biden se reúne con sus homólogos y funcionarios de América del Norte, del Centro y del Sur, sea un llamado a la acción que pueda guiar a países a la hora de recibir a gente que huye de la violencia y busca más estabilidad económica.

La migración no sólo acaparó el discurso de Biden en el Centro de Convenciones. Afuera se realizaron protestas en reclamo de una reforma migratoria que beneficie tanto a solicitantes de asilo como a quienes llevan décadas esperando por legalizar su situación en EU.

Biden llegó a la cumbre el miércoles, enfrentando cuestionamientos sobre cuánto progreso puede lograr en materia de migración y otros temas cuando algunos de sus homólogos de la región —de donde provienen la mayoría de los migrantes— se quedaron en casa. La controversia socavó el inicio de la cumbre, que está organizada por EU por primera vez desde el evento inaugural en 1994.

“Exclusión, error”

Al participar en la IX Cumbre de las Américas, el canciller Marcelo Ebrard advirtió que “es un error estratégico excluir de esta Cumbre de las Américas a países miembros de nuestro continente”.

Durante la primera reunión a nivel ministerial de la cumbre, el secretario de Relaciones Exteriores de México recordó que Cuba, Venezuela y Nicaragua también están ubicadas en América. Ebrard calificó de “increíble” que en pleno siglo XXI sigamos viendo bloqueos, embargos y sanciones aun durante la pandemia contra países de las Américas, lo que dijo, contradice el derecho internacional.

Horas antes del evento, la agencia Associated Press, citando a un funcionario mexicano, aseguró que en medio de los diálogos para convencer al presidente López Obrador a asistir, el gobierno mexicano presionó para que el líder opositor Juan Guaidó, reconocido por EU como presidente interino de Venezuela, no fuera invitado a la cumbre (y no lo fue).