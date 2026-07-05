Caracas. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ordenó la creación de una nueva unidad militar para atender la emergencia ante desastres, frente a las críticas por la falta de respuesta de las fuerzas armadas venezolanas tras el doble terremoto del 24 de junio.

"He dado la orden al Ministerio de Defensa de crear una unidad de tarea especial de emergencia para atender la emergencia ante desastres de esta naturaleza que llevará por nombre Gran Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre", anunció la presidenta interina en la conmemoración de los 150 años de independencia del país.

Rodríguez aseguró además que en Venezuela no habrá "estallido social" tras los terremotos.

Rodríguez, que hoy cumple seis meses como presidenta encargada, atajó las críticas que ha habido al gobierno ante los centenares de militares desplegados en La Guaira, la zona más afectada por los sismos.

"Han querido atacar a nuestra fuerza armada, denigrándola, atacándola, y nosotros los hemos visto a ellos ahí ayudando al pueblo, salvando vidas, sacando cuerpos", defendió la presidenta encargada y comandante en jefe de las fuerzas armadas.

"No entiendo cómo en estos momentos de dolor para Venezuela, de duelo nacional, hay quienes se atreven a la miseria, hay quienes se atreven a planificar que si estallidos sociales. Aquí no habrá estallido social, aquí lo que hay es solidaridad social profunda de nuestro pueblo", subrayó.

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Crece la cifra de fallecidos

La cifra de fallecidos por el doble terremoto del pasado 24 de junio en Venezuela aumentó a 3 mil 342, mientras que la de heridos se elevó a 16 mil 740, informó este domingo el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez.

La nueva cifra supone un aumento de 388 personas fallecidas, respecto al sábado, mientras se intensifican las labores para sacar cuerpos de debajo de los escombros.

Según el balance oficial, 6 mil 462 personas han sido rescatadas y 17 mil 345 perdieron su vivienda, por lo que se han habilitado 79 campamentos transitorios.

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El también hermano de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, indicó en Telegram que se mantienen en 856 los edificios afectados y 190 los colapsados.

De acuerdo con los datos oficiales, 86 mil 794 familias han sido atendidas y se han distribuido 9 mil 585 toneladas de alimentos y 669 mil ocho litros de agua.

También se encuentran desplegados 29 mil 567 efectivos del ejército y las fuerzas de seguridad, mientras que habría un total de 27 mil 482 voluntarios.

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