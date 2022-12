Dejan a migrantes frente a la casa de Kamala Harris en Nochebuena y bajo el intenso frío

Un grupo de migrantes fue dejado frente a la casa de la vicepresidenta Kamala Harris en Washington en la víspera de Navidad, cuando las temperaturas marcaban 18 grados Fahrenheit (-7.7º C) por la tormenta invernal y se vio a algunas personas sin la ropa de invierno adecuada.

Medios estadounidenses como CNN y ABC7 News reportaron que tres autobuses llenos de inmigrantes se detuvieron en el noroeste de DC; fueron llevados desde Texas y los dejaron frente al Observatorio Naval, donde vive Harris.

Fueron apoyados por la Red de Ayuda Mutua de Solidaridad con Migrantes . "Este es un esfuerzo (...) que hemos estado haciendo desde que llegó el primer autobús", dijo Amy Fischer, una de las principales organizadoras del grupo. "DC continúa mostrándose como una ciudad acogedora que siempre está lista y dispuesta a abrir los brazos para recibir a la gente, ya sea en Nochebuena, ya sea que haga 9 grados o 90 grados afuera".

Tatiana Laborde, directora general de SAMU First Response, dijo que su grupo estaba preparado para las llegadas del sábado por la noche. Fischer no reveló a qué iglesia estaban llevando a los migrantes. Sin embargo, dijo que les proporcionaron comida y ropa calientes.



The third and final bus of migrants of the night of migrants buses up to D.C. from Texas arriving, with Migrant Solidarity Mutual Aid Network taking them to a church: pic.twitter.com/Y65B8RnilZ

— Christian Flores (@CFloresNews) December 25, 2022