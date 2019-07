Deja al menos tres muertos un tiroteo durante festival de comida en California

Agentes de la Oficina Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos en EU están respondiendo a la escena de un tiroteo en un festival anual de comida en el norte de California.

Al menos tres personas fueron asesinadas el domingo en el Festival de Ajo Gilroy, dijo una portavoz del hospital.

La portavoz de Santa Clara Valley Medical Center, Joy Alexiou, señaló que el hospital ha recibido dos víctimas del tiroteo y espera más, sin dar detalles sobre sus condiciones.

El video publicado por primera vez en redes sociales mostraba a personas que corrían por la seguridad en el festival.

El Departamento de Policía de Gilroy en su cuenta de Twitter emitió un comunicado diciendo: “Los corazones de la policía de Gilroy y toda la comunidad están con las víctimas de los disparos de hoy en el Festival del Ajo. La escena aún está activa. Si está buscando a un ser querido, vaya al centro de reunificación en Gavilan College en el estacionamiento B ".



The hearts of Gilroy PD and entire community go out to the victims of today's shooting at the Garlic Festival. The scene is still active. If you are looking for a loved one, please go to the reunification center at Gavilan College at parking lot B. #GilroyActiveshooter

— Gilroy Police (@GilroyPD) July 29, 2019