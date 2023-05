El príncipe Harry y su esposa, Meghan, fueron perseguidos en su coche por los fotógrafos a la salida de un acto benéfico en Nueva York el martes por la noche, refugiándose brevemente en una comisaría antes de ser llevados en un taxi amarillo.

La persecución y el frenesí mediático evocaron recuerdos de la persecución en coche por París en 1997 en la que murió la madre de Harry, la princesa Diana, aunque en este caso, según la policía, nadie resultó herido.

La pareja real hizo saltar las alarmas cuando su portavoz afirmó el miércoles que habían sido perseguidos peligrosamente por paparazzi en una "persecución en coche casi catastrófica" por las calles de Manhattan. Ese relato llevó al alcalde de Nueva York, Eric Adams, a condenar a los paparazzi que les perseguían por "imprudentes e irresponsables".

Más tarde, sin embargo, la policía declaró que la persecución había sido relativamente corta y que no se habían producido heridos, colisiones ni detenciones, por lo que no era necesario seguir investigando. Sin embargo, puso de manifiesto la preocupación por la seguridad que rodea a la pareja real y el trauma provocado por la muerte de la madre de Harry cuando éste tenía sólo 12 años.

El taxista que les llevó desde la comisaría dijo que reconoció al instante a sus pasajeros y que los paparazzi "nos estuvieron siguiendo todo el tiempo", aunque dijo que no lo llamaría persecución.

"Tenían esa expresión en la cara", dijo el conductor, Sukhcharn Singh. "De repente salieron paparazzi y empezaron a hacer fotos".

La policía emitió un breve comunicado confirmando un incidente el martes por la noche en el que se vieron implicados fotógrafos y el duque y la duquesa de Sussex, que iban acompañados por la madre de Meghan.

En un video publicado en las redes sociales, se ve a la pareja salir del Ziegfeld Ballroom de Manhattan -donde Meghan acababa de recoger el premio Woman of Vision Awards de la Ms. Foundation junto a la cofundadora de Black Voters Matter LaTosha Brown- y subirse a un todoterreno ante la mirada de multitud de peatones y fotógrafos.

El vehículo de Harry y Meghan fue entonces seguido por fotógrafos en una escena que, según su oficina, "resultó en múltiples casi colisiones que involucraron a otros conductores en la carretera, peatones y dos oficiales de la policía de Nueva York." La oficina de la pareja calificó el incidente de "casi catastrófico".

La policía intervino y, con la ayuda de la seguridad privada de la pareja, los condujo a una comisaría situada a unas 18 manzanas del salón de baile, según informó a AP un funcionario de las fuerzas del orden.

La pareja pasó varios minutos en la comisaría esperando a que la situación se calmara. Una vez que no hubo peligro, se marcharon en un taxi, según el funcionario, que no estaba autorizado a hablar públicamente sobre el asunto y lo hizo bajo condición de anonimato.

"Aunque ser un personaje público conlleva un nivel de interés por parte del público, nunca debe hacerse a costa de la seguridad de nadie", declaró la oficina de la pareja en un comunicado.

Bruce Cotler, presidente de la Asociación de Fotógrafos de Prensa de Nueva York, dijo que la forma en que supuestamente actuaron los fotógrafos el martes por la noche violaba el principio básico del fotoperiodismo de cubrir las noticias "como documentalistas y observadores" y el código ético al que se espera que se adhieran sus miembros y "cualquier fotógrafo de prensa que se respete a sí mismo y a la profesión".

La entrega del premio fue la primera aparición pública de Meghan desde que faltó a la coronación de su suegro, el rey Carlos III, a principios de este mes, para quedarse en casa, en California, con motivo del cuarto cumpleaños de su hijo, el príncipe Archie. Harry asistió a la coronación.

La gala dio el pistoletazo de salida a la mayor campaña de recaudación de fondos de la historia de la Fundación Ms., 100 millones de dólares en los próximos 12 meses, que se utilizarán para impulsar las iniciativas de la organización centradas en la equidad y su misión de promover el poder colectivo de las mujeres.

Con su madre, Doria Ragland, entre el público, Meghan contó cómo la revista Ms. Magazine estaba siempre en su casa y cómo afectó a su visión del mundo.

"Me permitió reconocer que parte de mi mayor valor y propósito en la vida era defender a quienes no se sentían escuchados, hacer frente a la injusticia y no tener miedo de decir lo que es verdad, lo que es justo y lo que es correcto", dijo mirando a la cofundadora de la Fundación Ms.

Fundación Ms, “absolutamente horrorizada” por la persecución de Harry y Meghan

En un comunicado, la Fundación Ms dijo que estaba "absolutamente horrorizada" por lo sucedido y que "Todos, especialmente los medios de comunicación, deben hacerlo mejor."

Harry, el hijo menor del rey Carlos III, y la ex actriz Meghan Markle se casaron en el castillo de Windsor en 2018. Renunciaron como miembros de la realeza en activo en 2020, citando lo que describieron como las insoportables intrusiones y actitudes racistas de los medios británicos.

La furia de Harry contra los medios lleva años creciendo. Culpa a una prensa demasiado agresiva de la muerte de su madre, y también acusa a los medios de acosar a Meghan.

"Mi miedo más profundo es que la historia se repita″, dijo Harry en una declaración en 2019, cuando Meghan presentó una demanda contra el editor del Mail on Sunday.

Harry se ha propuesto reformar la prensa y actualmente ha demandado a tres editores de tabloides británicos por presunto pirateo telefónico y otros fisgoneos ilegales. Meghan ganó un caso de invasión de la intimidad en 2021 contra el editor del Daily Mail.

La seguridad de Harry y Meghan ha sido un problema desde que el gobierno británico les quitó la protección cuando se mudaron a California en 2020 y figura en tres de sus casos legales contra el gobierno y la prensa sensacionalista.

La persecución en Nueva York se produjo el mismo día en que un abogado de Harry argumentó en un tribunal de Londres que debería poder impugnar una decisión del gobierno que le negaba el derecho a pagar a la policía por su propia seguridad en el Reino Unido.

Harry ha argumentado que su seguridad se vio "comprometida debido a la ausencia de protección policial" durante una breve visita al Reino Unido en julio de 2021, cuando su coche fue perseguido por fotógrafos a la salida de un acto benéfico.

La pareja ha dicho que financió su propia seguridad después de que el expresidente Donald Trump dijera que el gobierno estadounidense no pagaría para protegerlos.

Singh, el taxista, dijo que fue uno de los guardias de seguridad privada de la pareja quien le hizo señas mientras conducía por la calle 67, cerca de la estación de policía. Singh detuvo el taxi amarillo en la acera y entraron Harry, Meghan y su madre.

Los miembros de la realeza estaban a punto de dar su destino cuando un camión de la basura les bloqueó el paso, dijo Singh. En lugar de eso, uno de ellos le dijo que diera la vuelta hasta la comisaría.

Un video publicado por TMZ mostraba a la pareja en un taxi amarillo atascado en el tráfico a varias manzanas del salón de baile, mientras los fotógrafos les grababan a través de las ventanillas. El taxi iba escoltado por vehículos de la policía de Nueva York con luces intermitentes.

"No dijeron mucho", dijo Singh. "Sólo me preguntaron mi nombre y después Harry me dio las gracias y que tuviera un buen día".

Pagaron 17 dólares de pasaje - y dejaron una generosa propina.

"Fue bastante bueno, hombre,″ Singh dijo a The Associated Press. "Me dieron 50 dólares".

"Quiero decir, cuando estoy dando la vuelta a la manzana eso es más que suficiente".

