El autoproclamado Nostradamus moderno, el brasileño Athos Salomé, revolucionó recientemente las redes al lanzar una impactante advertencia sobre el reinado de Carlos III, a propósito de la histórica coronación que tuvo lugar el 6 de mayo. Salomé dijo que identificó la señal 666, el número que tiene una reputación diabólica.

De 36 años, Athos Salomé ha obtenido fama en el último tiempo a través de predicciones certeras, como la llegada de la pandemia de Covid-19, el pronóstico de que Argentina sería finalista en el Mundial de Futbol de Qatar y la muerte de la reina Isabel II que tuvo lugar en septiembre del año pasado.

Días atrás, Salomé señaló que vio el número 666 en la coronación de Carlos III. Subrayó el hecho de que el evento, que tuvo una cobertura histórica a nivel mundial, se llevó adelante el 6 de mayo, una fecha en la que además el nieto del monarca, Archie, festejó su cumpleaños. Aseguró que eso quiere decir que el karma se transmitirá de generación en generación.

A su vez, habló de una coincidencia -si vale el término- respecto de la fecha, según consignó el periódico británico Daily Star. Salomé explicó que Carlos III fue coronado seis meses, seis semanas y seis días después del funeral de su madre, la reina Isabel II (666).

El brasileño sostuvo, en ese sentido, que el nuevo rey británico tiene la marca de 666 detrás, pero remarcó que eso no quiere decir que sea el anticristo.

El astrólogo y vidente realizó esta afirmación en el marco de un debate que tuvo varios seguidores respecto de la fecha en la que tuvo lugar la coronación. Según opinó, el evento debió haberse realizado en junio para romper el mítico y oculto protocolo de la familia real.

No obstante, Salomé llamó a tomar con cautela este tipo de datos y a no sacar conclusiones rápidas. A su vez, dijo que las ciencias ocultas no tienen base científica comprobada, y recomendó tener cuidado al buscar orientación en este tipo de prácticas. Muchas de ellas pueden ser perjudiciales para la salud, advirtió.

El número 666 ya ha estado antes en la historia británica, aunque con otro significado. Durante el reinado de Carlos II hubo dos sucesos trágicos: la gran plaga, en 1665, que mató a casi 100 mil personas, y el gran incendio de Londres, en 1666, que arrasó con la capital.

Muchos supersticiosos aludieron al número (666) como un comienzo del apocalipsis y se llegó a decir que estas calamidades eran un castigo por la vida licenciosa de Carlos II. Pero Carlos II hizo oídos sordos: comisionó una nueva ciudad brillante y esplendorosa, planificada por el arquitecto Christopher Wren, quien hizo surgir Londres desde las cenizas. Su gran obra maestra es la imponente Catedral de San Pablo.

Carlos III tiene "la marca de la muerte", afirma psíquica

La predicción realizada por el llamado Nostradamus moderno no es la primera que genera impacto respecto del futuro de Carlos III. Días después de la muerte de Isabell II, la psíquica británica Deborah Davies alertó que el flamante monarca tenía “la marca de la muerte” y que predijo que su reinado sería corto.

“No tengo un buen presentimiento sobre Carlos”, dijo Davies en una entrevista al Daily Star, en septiembre de 2022, luego de ver las imágenes del monarca completamente fastidiado porque sus asistentes no quitaron un objeto que había sobre la mesa en la que él debía firmar un documento. Y agregó: “Él también se está estabilizando sosteniendo la mesa y tiene la sensación de que esto es demasiada presión de repente”.

Según explicó en su momento, en esa escena vio lo que llama una “mirada de muerte”, lo que quiere decir algo muy específico y tajante. “Significa que esa persona no durará, que de repente se ven viejos y demacrados”, observó.

En relación con esto, de acuerdo con la psíquica, Carlos no estará en el trono por mucho tiempo. Y en contraposición, recordó cuando, en diciembre de 2021, dijo que William sería rey “antes de lo esperado”. Precisamente en aquella oportunidad, Davies le dijo al medio británico, que habría “grandes cambios en la familia real” y predijo que se vería “un declive gradual en la presencia pública de la reina”.

2023, un año complicado, vaticina Athos Salomé

Athos Salomé anticipó que para 2023 se avecinan sucesos sin precedentes. Este año, advirtió, no habrá prórroga para la humanidad y que será una de las peores temporadas en la historia. El influencer tiene una lista entera de sucesos vaticinados que, desde su perspectiva, marcarán un antes y un después en el mundo.

El vidente vislumbró el regreso del Anticristo y destacó que será el “principio del fin”, por la serie de catástrofes que este ser traería consigo: “Al contrario de lo que todos piensan, el Anticristo no viene de Europa y debería manifestarse plenamente entre los años 2023 y 2026, según los estudios de Cabalá. Aunque los libros sagrados consideran al Anticristo como un ser, esto no significa que se materializará en una sola persona. De hecho, ya está listo y en movimiento”, dijo al diario Daily Star.

El Nostradamus moderno predijo que, por otro lado, el llamado Enemigo del Mesías también estará en la Tierra para hacer realidad la llegada de una nueva moneda: “Quién sabe, ¿quizás surja entre Rusia y China? Pero derribar el dólar no será fácil”, reveló. No dio más detalles, aunque consideró que será un suceso que pondrá en alerta a los economistas.

