De Trump a Gregg Abbot, la veces que republicanos intentaron designar a cárteles mexicanos como "terroristas"

Luego de que en Matamoros, Tamaulipas, se registrara el secuestro de cuatro estadounidenses y el asesinato de dos de ellos, legisladores republicanos han presionado al presidente Joe Biden para que designe a los cárteles mexicanos como “terroristas”; sin embargo, esta no es la única ocasión en que Estados Unidos ha intentado esta designación.

En al menos dos ocasiones durante la administración del expresidente Donald Trump, así como el gobernador de Texas, Gregg Abbot han intentado designar a organizaciones criminales a que sean considerados como “grupos terroristas”, pero que significa designar ¿un cártel "terrorista"?

Según el internacionalista Mauricio Meschoulam existen distintos formas y grados en los que Estados Unidos clasifica como terrorista a una organización criminal.

"La más severa es la de organización terrorista extranjera, que la decide el Departamento de Estado de Estados Unidos", afirmó a BBC news.

Instituciones como el Departamento de Estado y la Oficina de Control de Activos Extranjeros pueden tener diferentes definiciones de terrorismo. Si bien establecen cierto perfil, este suele ser lo suficientemente general para que, al final, la decisión sea política.

"Cuando se toma la decisión política, se hace que (el grupo) cumpla los objetivos (para ser considerado terrorista)", dijo Meschoulam en una conversación telefónica.

Para Sanho Tree, experto en políticas de antinarcóticos del think tank y Meschoulam esta no es la primera vez en que el gobierno estadounidense anuncia una medida y luego no se materializa.

Sin embrago, los aspectos que deben considerarse en caso de aprobar esta medida, es que esta acusación se extendería a quienes colaborasen con estos. Por ejemplo, los vendedores locales de drogas o incluso sus clientes, como señaló Tree.

Además de que sus miembros y representantes podrán ser deportados o no admitidos en el país, y sus activos y transacciones podrían ser bloqueados por instituciones financieras estadounidenses.

En este mismo documento, esta designación de "terrorista" permitiría al gobierno a "animar" a otras naciones a hacer lo mismo. También "estigmatiza y aísla internacionalmente" a la organización.

Lee también: AMLO critica a medios de comunicación de EU por hablar de cárteles en México y no en su país

Trump pide clasificar a cárteles como “grupos terroristas”

En 2019 el expresidente Donald Trump, pidió que nombres como el cártel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Tijuana, Juárez y Los Zetas dejen de designarse como organizaciones criminales y, en cambio, sean considerados en su país "grupos terroristas".

En su gobierno, el exmandatario aseguró que llevaba 90 días "trabajando" para clasificar como tales a los cárteles mexicanos de la droga, según afirmó a través de un programa de radio del periodista Bill O'Reilly: "Sabes que denominar (terrorista a un grupo) no es tan fácil. Tienes que pasar por un proceso y estamos bien metidos en ese proceso".

"Estamos perdiendo a 100 mil personas al año por lo que está sucediendo y lo que está viniendo desde México", dijo Trump.

"De hecho, le he ofrecido (al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador) que nos deje ir y limpiarlo y él, hasta ahora, ha rechazado la oferta. Pero hasta cierto punto, algo tiene que hacerse", afirmó.

Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard escribió a través de su cuenta de Twitter que "México no admitirá nunca acción alguna que signifique violación a su soberanía nacional”.

Elevar estos cárteles del grado de criminales a terroristas no es una idea nueva y es una medida que el gobierno mexicano rechaza de lleno.

No obstante, resucitó el tema, luego de que nueve miembros de la familia LeBarón, tres madres con sus hijos menores de edad fueron asesinados a tiros el 4 de noviembre en un territorio cuyo control es disputado por el Cártel de Sinaloa y la banda de La Línea. Donde iniciaron una petición popular en el portal de la Casa Blanca pidiendo que los cárteles sean considerados terroristas.

Lee también: John Bolton, exasesor de seguridad de Trump, en contra de etiquetar a cárteles como terroristas

Texas designa a cártel de Sinaloa y CJNG como "organizaciones terroristas"

Fue hasta el 2022 que el gobernador del estado de Texas, Greg Abbott emitió u na orden ejecutiva para designar a cárteles mexicanos como “organizaciones terroristas” e instó al Departamento de Seguridad Pública (DPS) a tomar medidas para mantener seguros a sus ciudadanos en medio de la creciente crisis de fentanilo.

En medio de una conferencia de prensa en Midland, el gobernador envió al presidente Joe Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris una carta, en la que solicitó clasificar como territorios “terroristas” federales al Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, así como otros cárteles que producen y distribuyen fentanilo letal.

“Los cárteles son terroristas, y es hora de que los tratemos de esa manera. De hecho, más estadounidenses murieron por envenenamiento con fentanilo el año pasado que todos los ataques terroristas en todo el mundo en los últimos 100 años. Para salvar a nuestro país, particularmente a nuestra próxima generación, debemos hacer más para sacar el fentanilo de nuestras calles”, dijo Abbott según un comunicado de la Oficina del Gobernador de Texas.

Asimismo, ordenó al Departamento de Seguridad Pública así como a las autoridades a intensificar los trabajos de búsqueda e identifiquen a las pandillas de Texas que apoyan a los cárteles mexicanos y confisquen sus bienes para interrumpir las redes del tráfico de drogas.

* Con información de BBC

Lee también: “No sólo hay que atacar cárteles, también envío de armas y dinero al sur”: Glen VanHerck

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

vare/mcc