De Putin sa Obama: bailar, un don que se da poco entre líderes mundiales

La primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, se ha visto envuelta en una gran polémica por la filtración de un video donde aparece bailando y cantando.

En el video, la mandataria de 36 años de edad posa para la cámara, abraza a sus amigos y visiblemente goza del momento.

La polémica fue tal que Marin se sometió a test de drogas para demostrar que no había consumido drogas, y aseguró que todo en lo que llamó una “fiesta salvaje” fue legal.

El video desató el debate sobre hasta qué punto es aceptable que dignatarios y dirigentes nacionales festejen despreocupadamente.

Más allá de lo anterior, pocos líderes mundiales, como Marin, han demostrado destreza a la hora de bailar. No pocos lo han intentado.

Boris Johnson, el primer ministro británico que tuvo que anunciar que dejará el cargo una vez se designe a su sucesor, envuelto en una serie de escándalos por las partygates realizadas en Downing Street en pleno confinamiento por la pandemia, así como por el nombramiento de un funcionario señalado por acoso, no ha temido a las pistas de baile, aunque no se destaca precisamente por ser un gran bailarín.

Incluso, recordando este baile, un tuitero lo puso a competir con Marin, con la siguiente leyenda: “No hay duda de quién recibiría mi voto”.

No prizes for guessing who gets my vote pic.twitter.com/8KpIpNX0sT

— Very Finnish Problems (@VFinnishProbs) August 19, 2022