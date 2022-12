De Obama a Lula, líderes políticos rinden homenaje a Pelé

Washington.- Líderes políticos rindieron este jueves homenaje a Pelé, la leyenda brasileña del futbol que falleció a los 82 años.

El expresidente estadounidense Barack Obama, tuiteó una foto de él con el astro brasileño y la playera que éste le regaló. “Pelé fue uno de los más grandes en jugar el ‘juego bonito’. Y como uno de los atletas más reconocibles en el mundo, entendía el poder que tiene el deporte para unir a la gente. Nuestros pensamientos están con su familia y con todos los que lo admiraban”, tuiteó.

— Barack Obama (@BarackObama) December 29, 2022