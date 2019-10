Culpa Reino Unido a la UE por posible fracaso en acuerdo del Brexit

Londres.— El gobierno británico dio a entender ayer que la negociación sobre el Brexit está a punto de fracasar por culpa de la Unión Europea (UE), lo que irritó a responsables europeos que acusaron a Boris Johnson de jugar “con el futuro de Europa”.

Los líderes europeos, que se reúnen en una cumbre los días 17 y 18, se dieron hasta el final de esta semana para considerar si hay base para un pacto con Reino Unido.

Pero, según fuentes de Downing Street, la canciller alemana, Angela Merkel, declaró por teléfono al permier Boris Johnson que es “abrumadoramente improbable” a menos de que Londres acepte lo inaceptable: mantener la provincia británica de Irlanda del Norte en una unión aduanera con la UE.

“Si esto supone una nueva postura establecida, entonces significa que un acuerdo es básicamente imposible, no sólo ahora, sino siempre”, indicó el despacho del primer ministro sobre la llamada con Merkel a través de un comunicado. La manera en cómo la gente y los bienes cruzarán la frontera irlandesa es el punto más espinoso del acuerdo.

La oficina del primer ministro británico dijo que la intransigencia de la UE ha provocado una ruptura en las negociaciones, lo que causó que un alto líder europeo advirtiera en contra de jugar un “estúpido juego de culpas”.

El gobierno alemán confirmó la llamada entre Merkel y Johnson, pero rehusó comentar sobre “conversaciones confidenciales”. La vocera de la Comisión Europea Mina Andreeva dijo que “la postura de la UE no ha cambiado. Queremos un acuerdo. Estamos trabajando para lograr un pacto con el Reino Unido”.

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, tuiteó en tono enfadado que “lo que está en juego no es ganar un estúpido juego de culpas”. “Lo que está en juego es el futuro de Europa y el Reino Unido, así como la seguridad e intereses de nuestros pueblos”, dijo al dirigirse a Johnson. “No quieres un acuerdo, no quieres una prórroga, no quieres anularlo, ¿quo vadis?” —frase en latín que quiere decir: “¿A dónde vas?”.

La semana pasada, Londres presentó a Bruselas su esperado plan de divorcio y pidió a sus 27 socios que hicieran concesiones para llegar a un acuerdo; de lo contrario, Johnson prometió retirar a su país del bloque el 31 de octubre de forma abrupta.

En una reunión ayer con el presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, Johnson defendió ayer su propuesta para el acuerdo del Brexit. Por su parte, Sassoli dijo que “no hay progresos” que permitan prever un acercamiento entre partes. Downing Street comunicó la “preferencia” de Johnson de salir con un pacto, pero añadió que éste lo hará se concrete o no.